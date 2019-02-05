İşler Güçler'in Salih'i 1 Yılda Tam 45 Kilo Verdi! Son Hali İnanılmaz

Mide ameliyatıyla 1.5 yılda 45 kilo veren Satıbol, bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Burak Satıbol, pazar günü eşi Ece Satıbol, çocukları Ecem ve Efe ile Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

'Mahşer-i Cümbüş' programıyla tanınan Burak Satıbol'u geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte AVM'de gören hayranları şoke oldu.

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