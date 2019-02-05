İşler Güçler'in Salih'i 1 Yılda Tam 45 Kilo Verdi! Son Hali İnanılmaz
56 dakika önce
Mahşer-i Cümbüş ekibinin kurucularından, İşler Güçler'in Sabri'si olarak tanıdğımız Burak Satıbol tam 45 kilo vererek bambaşka biri oldu.
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'Mahşer-i Cümbüş' programıyla tanınan Burak Satıbol'u geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte AVM'de gören hayranları şoke oldu.
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Burak Satıbol, pazar günü eşi Ece Satıbol, çocukları Ecem ve Efe ile Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
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Mide ameliyatıyla 1.5 yılda 45 kilo veren Satıbol, bambaşka bir görüntüye kavuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:14
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