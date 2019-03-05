Ispanağı İkinci Kez Isıtıp Yemeyin! İşte Tekrar Isıtıldığında Zehirleyen Besinler
1 saat önce
Evlerde günlük yemek yerine daha bereketli olması açısından bol bol yaptığımız ve bir başka gün tekrar ısıttığımız bazı yemekler sağlığımız için tehlikeye yol açabiliyor. Bu çoğunlukla kullandığımız bir yöntem olsa da maalesef gıda uzmanları bazı gıdaların tekrar ısıtıldığında ciddi bir sağlık sorunu olan zehirlenmeye yol açabileceğini söylüyor. Doğrudur ki bazı gıdaları tekrar ısıttığınızda zehirleyebilir!
1
Ispanak
Ispanak kesinlikle bir seferde tüketilmeli. Çünkü ıspanakta bulunan nitrat, tekrar ısıtıldığı zaman nitrite dönüşüyor. Özellikle bebeğinize ıspanak verirken buna dikkat etmenizde yarar var. Bebekler için 5 mg nitrit alımı bile ciddi zehirlenmeye yol açabilir. Yalnızca ıspanak değil; marul, lahana , roka gibi çiğ tükettiğimiz diğer yeşillikler de aynı listede en tehlikeli yiyeceklerin başını çekiyor.
2
Tavuk
Tavuk, en fazla buzdolabında saklanan yiyeceklerdendir, çünkü çabuk bozulmaz ve ısıtıldığında da tadını korumaktadır. Ama tavuk aslında ya taze pişmiş ya da soğuk olarak tüketilmelidir. Tavuğu tekrar ısıtmak, protein kompozisyonunun değişmesine dolayısı ile de düzgünce sindirilememesine sebep olmaktadır. Eğer hazırlandıktan hemen sonra tüketilmezse, tekrar ısıtılabilir ancak sadece düşük ısıda.
3
Mantar
Tekrar ısıtıldığında besin değerini kaybeden mantar, riskli besinler arasında. Sindirim sorunlarına yol açtığından bir seferde tüketilmesi öneriliyor.
4
Yumurta
Yumurtanın da tavuk gibi ısıtıldığında protein yapısı değişiyor ve içindeki su miktarı azalıyor. Nadir görülen bir zehirlenme türü olsa da yumurtalı yemekler ve sosları tüketirken dikkatli olmakta yarar var.
5
Kereviz
Eğer çorbanızda kereviz bulunuyorsa, vücudunuza verebileceği zarardan dolayı tekrar ısıtmaktan kaçının. Kerevizde de, tekrar ısıtıldığında nitrite dönüşen nitrat bulunmaktadır. Bu da kerevizin yeniden ısıtılması durumunda potansiyel kanserojen bir yiyecek olması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, çorbanızı yeniden ısıtırken içeriğindeki kerevizi çıkarmayı deneyebilirsiniz.
6
Pancar
Pancar da, yeniden ısıtıldığında nitrite dönüştüğü bilinen nitrat içermektedir. Bu sebeple pancar da; eğer sağlık problemleri ile karşılaşmak istemiyorsanız; yeniden ısıtmaktan kaçınmanız gereken besinlerdendir. Pancardan maksimum fayda sağlamak için salatalarda veya smoothie yapımında kullanmayı deneyebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:28
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