Son Dakika Haberleri: İstanbul'da deprem paniği! Korkan vatandaşlar parklara akın etti
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İstanbul'da deprem paniği! Korkan vatandaşlar parklara akın etti

1 saat önce

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından korkan vatandaşlar parklara akın etti.

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İstanbul'da Silivri açıklarında saat 13.59'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı.
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Depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, korkuyla çocuklarıyla birlikte kendini dışarı attı.
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Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde depremin ardından çok sayıda İstanbullu evlerine yakın park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor.
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Bazı vatandaşların park ve bahçelere çadır kurduğu görülürken, bazılarının serdikleri halı ve kilimlerin üstünde vakit geçirdikleri dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:17 
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YORUMLAR (9)
  • DEPREM BABA: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK VAKİT GELDİYSE YAPACAK BİRŞEY YOKDUANIZI OKUYUP OTURUN EVİNİZSE Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ZÜBÜK EKREM: UĞURSUZ CENABET HALK PARTİSİNE OY VERİRSENİZ BÖYLE OLUR DEPREMLER BU UĞURSUZLARI BEKLİYORDU ZATEN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • öküz oğlu öküz: düzce depreminde refah partisi vardı sığır deprem dediğin 5.5 milyardır var bu dünyada 0 0 Yayından Kaldır
  • BIR ADIM: ALLAH İNSANIN CAHİLİNDEN BİLGİSİZİNDEN VE İNAÇSIZINDAN KORUSUN SENİN DEDİGİN DOGRU OLSAYDI 1999 DEPREMİNDE İSTANBUL BELEDİYE BASKANI HANGI PARTIDENDI BUNUDA BI ARAŞTIR 0 0 Yayından Kaldır
  • FB Lİ: insan bu kadar aciz işte..onun için Allah için ne yapıyoruz ona bakalım.kendimizi düzeltelim.ahiret hazırlığımızı yapalım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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