Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na Nasıl Gidilir? İşte Ulaşım Rehberi

İstanbul Havalimanı'na Nasıl Gidilir? İşte Ulaşım Rehberi

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nın kapanıp, taşınmasının ardından en çok merak edilen sorulardan biri de yeni açılan İstanbul Havalimanı'na ulaşımın nasıl sağlanacağı oldu. Vatandaşların, İstanbul Arnavutköy‘de yer alan havalimanına ulaşması için bir çok alternatif var. İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım rehberi...

1
Bilet fiyatı:5,20 TL
Bilet fiyatı:5,20 TL
Havalimanında toplu ulaşımın ana yükünü İETT otobüsleri çekecek. Mahmutbey, Mecidiyeköy, Halkalı ve Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden otobüsler, toplam 46 İETT aracıyla 498 sefer yapacak. Vatandaşlar 2 tam bilet (5,20 TL) basarak bu hatları kullanabilecek. Otobüslerle ilgili her türlü bilgiye 'iett.istanbul'dan ulaşılabiliyor.
2
Yanlışlıkla Atatürk'e gidene ücretsiz!
Yanlışlıkla Atatürke gidene ücretsiz!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye ait HAVAİST, İstanbul Havalimanı'na 5 hatta sefer düzenliyor. 150 lüks araçla yapılan seferlerin fiyatları 16 ile 25 lira arasında değişiyor. Sadece İstanbulkart'ın geçerli olduğu otobüslerde internete bağlanma imkanı da sağlanıyor. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanmasıyla yani 7 Nisan itibarıyla hat sayısı 20'ye çıkarılacak. HAVAİST ayrıca 6 Nisan'dan itibaren 15 gün boyunca İstanbul Havalimanı yerine yanlışlıkla Atatürk Havalimanı'na gelen yolculara özel 'ücretsiz' ring sefer düzenleyecek.
3
İlk metro 2020'de!
İlk metro 2020de!
İstanbul Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için Gayrettepe ile Halkalı olmak üzere iki farklı metro hattında çalışmalar sürüyor. 2020'de Gayrettepe-İstanbul Havalimanı öncelikli olarak hizmete alınacak. Ayrıca Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında da raylı sistem alt yapısı kurulacak. Bu hat da gelecek yıl içerisinde hizmete alınacak.
4
Saatleri buradan takip edin!
Saatleri buradan takip edin!
Nisan'dan sonra hat sayısı 20'ye çıkarılacak. Her türlü bilgiye 'http://www.hava.ist/' adresinden ulaşılabiliyor. Diğer yandan AppleStore yada Googleplay'e 'Havaist' yazarak cep telefonuna indirilen mobil uygulamayla her hatta ilişkin saat bilgilerine ulaşabilirsiniz.
5
Otopark 15 Nisan'a kadar bedava!
Otopark 15 Nisana kadar bedava!
Otopark ücretleri 15 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Yolcular araçlarıyla Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu'ndaki bağlantı noktalarını kullanabilecek. Hasdal Kemerburgaz ile İkitelli tarafından bağlantı var. Otoyol ulaşımında ayrıca D-20, E-80, D-100 karayolu ve Kuzey Marmara Yolu kullanılabilecek. Asya yakasından gelecek araçlı yolcular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de ulaşabilecek.
6
Uygulamayı muhakkak indirin!
Uygulamayı muhakkak indirin!
Havalimanının klasik ulaşım yolları dışında bir de yüzde 100 yerli kaynaklarla geliştirilen 'İstanbul Airport' adlı mobil uygulaması mevcut. AppStore ve Googleplay üzerinden telefona indirilebilen uygulamayla, yolcular evinden havalimanına kaç dakikaya gelebileceğini görecek. Ayrıca havalimanına giden alternatif güzergahlarını öğrenebilecek.
7
Taksi ne kadar yazar?
Taksi ne kadar yazar?
İstanbul Havalimanı'nda 660 adet taksi hizmet verecek. Havalimanına taksi ile gitmek isterseniz, trafik, alternatif yollar veya köprü-otoban ücretleri hariç tutuluyor. Dönüşte, havalimanı taksisi kullanılabilir. Taksim'den 105 TL, Sarıyer'den 115 TL, Bakırköy ve Kadıköy'den 120 TL ve Büyükçekmece 150 TL gibi ortalama ücretlerle havalimanına ulaşabileceksiniz.

»      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:51 

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