İstanbullu Gelin'in finalinde büyük hata! Günler sonra fark edildi

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İşte final bölümündeki hata

Süreyya, şarkıcı olup sahnelere çıkmaya başlamış ve turnedeydi. Annesine babasıyla doğum günü için sürpriz bir pasta yapan Yaz ve Faruk, Süreyya'yı görüntülü aradı. Mutfakta pasta yapan baba-kızın sevimli hallerine, Süreyya çok güldü ama ekran başındakiler de yapılan hataya çok güldü! Görüntülü konuşma sırasında Süreyya, baba kızın izlerken ekrana gelen görüntüde cep telefonunun olması izleyenleri şoke etti! Kamera ile çekilen görüntü, görüntülü telefon ekranı gibi kullanılmıştı ama karşıdaki kişinin böyle bir görüntü izlemesi mümkün değildi! Aslında sahne doğru kare ile başlamıştı. Yani iki kişinin görüntülü konuşmada gördüğü ekran görüntüsü normaldi. Ancak sahnenin devamında araya giren kısa süreli bir görüntüde Faruk'un elinde telefon olan hali bir kaç saniyelik de olsa dikkat çekti. Sahnede direk telefon görüntüsünü kullanmak yerine, kamera açısını kullanınca, ortaya tuhaf bir durum çıktı. Durumu farkeden izleyiciler de sosyal medyada tuhaflığa vurgu yaptılar.