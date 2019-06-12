İstanbullu Gelin'in finalinde büyük hata! Günler sonra fark edildi

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Star TV'nin severek izlenen başarılı dizisi İstanbullu Gelin 87. son bölümü ile final yapmış ve izleyiciyi hem ağlatmış hem de güldürmüştü. İstanbullu Gelin finalindeki bir sahnede yapılan hata ise sosyal medyanın diline düştü.
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İçten, samimi, farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile 3 sezondur Star ekranlarında yayınlanan dizi İstanbullu Gelin uzun süre akılda kalınacak bir finalle izleyicisine veda etti. Esma Boran'ın ani ölümü ile sarsılan konakta yaşananları izleyici hem gülerek hem de ağlayarak izledi.
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İşte final bölümündeki hata
Süreyya, şarkıcı olup sahnelere çıkmaya başlamış ve turnedeydi. Annesine babasıyla doğum günü için sürpriz bir pasta yapan Yaz ve Faruk, Süreyya'yı görüntülü aradı. Mutfakta pasta yapan baba-kızın sevimli hallerine, Süreyya çok güldü ama ekran başındakiler de yapılan hataya çok güldü! Görüntülü konuşma sırasında Süreyya, baba kızın izlerken ekrana gelen görüntüde cep telefonunun olması izleyenleri şoke etti! Kamera ile çekilen görüntü, görüntülü telefon ekranı gibi kullanılmıştı ama karşıdaki kişinin böyle bir görüntü izlemesi mümkün değildi! Aslında sahne doğru kare ile başlamıştı. Yani iki kişinin görüntülü konuşmada gördüğü ekran görüntüsü normaldi. Ancak sahnenin devamında araya giren kısa süreli bir görüntüde Faruk'un elinde telefon olan hali bir kaç saniyelik de olsa dikkat çekti. Sahnede direk telefon görüntüsünü kullanmak yerine, kamera açısını kullanınca, ortaya tuhaf bir durum çıktı. Durumu farkeden izleyiciler de sosyal medyada tuhaflığa vurgu yaptılar.
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Seyirci fark etti!
Olayı ti'ye alan bir izleyicinin 7 yıl sonrasına ait bu sahneler için yaptığı "teknolojiye bak bee telefonu bile gösteriyor" şeklindeki yorum ise okuyanları güldürdü. Gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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"Telefon sahnesinde büyük kamera hatası yaptılar hahah"
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"Görüntülü konuşmasında telefonu da görebilen koca yürekli Süreyya olsun böylede severiz."
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"Yok artıkkk görüntülü konuştuğumuz telefonu görüntüleyen başka bir şey varr!"