İşte Anadolu Ajansının Yaşam Kategorisinden 2018'e Damga Vuran Fotoğraflar
22 dakika önce
Anadolu Ajansı'nın 2018 yılına damga vuran 50 seçkin fotoğrafı yayınlandı ve oylamaya sundu. İşte Yaşam kategorisinden 15 özel fotoğraf...
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Ali dede ve kedisi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin benzin kullanarak sobayı tutuşturmaya çalışması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meşe yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı döktü.
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Tarihin içinde yüzme keyfi
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:18
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