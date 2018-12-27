Son Dakika Haberleri: İşte Anadolu Ajansının Yaşam Kategorisinden 2018'e Damga Vuran Fotoğraflar

İşte Anadolu Ajansının Yaşam Kategorisinden 2018'e Damga Vuran Fotoğraflar

22 dakika önce

Anadolu Ajansı'nın 2018 yılına damga vuran 50 seçkin fotoğrafı yayınlandı ve oylamaya sundu. İşte Yaşam kategorisinden 15 özel fotoğraf...

1
Ali dede ve kedisi
Ali dede ve kedisi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin benzin kullanarak sobayı tutuşturmaya çalışması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meşe yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı döktü.
2
Dolunay ve yerli İHA
Dolunay ve yerli İHA
3
Metal boğa
Metal boğa
4
Tarihin içinde yüzme keyfi
Tarihin içinde yüzme keyfi
5
İstanbul'da dolunay
İstanbulda dolunay
6
Hüzünlü güz vedası
Hüzünlü güz vedası
7
Türk yıldızları
Türk yıldızları
8
Yeşil yol
Yeşil yol
9
Boğaz'ın şimşekleri
Boğazın şimşekleri
10
Perşembe yaylası
Perşembe yaylası
11
Göktaşı yağmuru
Göktaşı yağmuru
12
Sanayi dalgıçları
Sanayi dalgıçları
13
Dünyaya farklı bakış
Dünyaya farklı bakış
14
Karada giden gemi
Karada giden gemi
15
Bir avuç arı
Bir avuç arı

»      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:18 

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