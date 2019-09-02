İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilen Azeri yarışmacının müthiş değişimi

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İşte Benim Sitilim yarışmasından hatırladığımız Sima Şerafettinova'nın, son hali görenlerin ağzı açık kalıyor.
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Kaşı, gözü, dudakları, çenesi ve yanaklarına müdahalede bulunulan ve belli ki burnu için de bıçak altına yatan Sima Şerafetdinova esmer bir Barbie bebeğe dönmüş gibi...
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5 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, ameliyat sonrası Instagram sayfasında paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
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Aynı zamanda pilot olan modelin Barbie'ye benzerliğiyle dikkat çekerken bazı takipçileri, kendisine estetik ameliyatlara son verme tavsiyesinde bulunurken model, sayfasındaki görünümüyle ilgili eleştirilere şimdilik cevap vermedi.
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İşte Sima Şerafettinova'nın dikkat çeken paylaşımları...