Son Dakika Haberleri: İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ın son hali şoke etti! Gören tanıyamıyor
Son Dakika Fotogaleri

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ın son hali şoke etti! Gören tanıyamıyor

1 saat önce

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Yağmur Taktaş, son görüntüsüyle tanınmaz hale geldi.

1
İşte Benim Stilim programıyla ünlüler kervanına katılan Yağmur Taktaş, küçük dokunuşlarla adeta bambaşka birine dönüştü.
2
Geçtiğimiz günlerde futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajlarla gündeme gelen Taktaş'ın son görüntüsü, Instagram aleminde de şaşkınlıkla karşılandı.
3
Birçok takipçisi Taktaş'ın yarışmadan sonra evrim geçirdiği yorumunu yaparken, kimi takipçisi de Taktaş'ı ilk bakışta tanıyamadığını yazdı.
4
Instagram'da sık sık fotoğraflarında Photoshop yaptığı iddiasıyla alay konusu olan Taktaş, geçtiğimiz günlerde futbolcu Emre Mor'un kendisine yazdığı 'tanışma talebi' mesajlarını ifşa etmişti.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Diğer Galeriler

Terör örgütü DAEŞ'in 2014 yılında balyozlarla harabeye çevirdiği müze yenilendi! Dünyanın en zenginleri listesi belli oldu! Zirvedeki isim yine değişmedi Ajda Pekkan'ın cinsel ilişki itirafı olay oldu! İşte ünlülerin akıllara durgunluk veren gafları Apple'ın yeni iPhone 11 tasarımları Twitter'ın diline düştü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:16:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ın son hali şoke etti! Gören tanıyamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]