İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ın son hali şoke etti! Gören tanıyamıyor

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İşte Benim Stilim programıyla ünlüler kervanına katılan Yağmur Taktaş, küçük dokunuşlarla adeta bambaşka birine dönüştü.
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Geçtiğimiz günlerde futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajlarla gündeme gelen Taktaş'ın son görüntüsü, Instagram aleminde de şaşkınlıkla karşılandı.
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Birçok takipçisi Taktaş'ın yarışmadan sonra evrim geçirdiği yorumunu yaparken, kimi takipçisi de Taktaş'ı ilk bakışta tanıyamadığını yazdı.
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Instagram'da sık sık fotoğraflarında Photoshop yaptığı iddiasıyla alay konusu olan Taktaş, geçtiğimiz günlerde futbolcu Emre Mor'un kendisine yazdığı 'tanışma talebi' mesajlarını ifşa etmişti.