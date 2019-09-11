İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ın son hali şoke etti! Gören tanıyamıyor

İşte Benim Stilim programıyla ünlüler kervanına katılan Yağmur Taktaş, küçük dokunuşlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajlarla gündeme gelen Taktaş'ın son görüntüsü, Instagram aleminde de şaşkınlıkla karşılandı.

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Birçok takipçisi Taktaş'ın yarışmadan sonra evrim geçirdiği yorumunu yaparken, kimi takipçisi de Taktaş'ı ilk bakışta tanıyamadığını yazdı.