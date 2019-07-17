Son Dakika Haberleri: İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi: Becca Braly
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İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi: Becca Braly

2 saat önce

Beşiktaş'ın geçtiğimiz gün 4 yıllığına kadrosuna kattığı Yeni Zelanda asıllı Amerikalı futbolcu Tyler Boyd'un, 1 senedir hayatında olan kız arkadaşı Becca Braly, Beşitaş taraftarının dikkatini çekmeyi başardı. İşte Kartal'ın yeni yengesinin Instagram pozları...

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Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Yeni Zelanda asıllı Amerikalı futbolcu Tyler Boyd renklerine bağlamasının ardından siyah beyazlılar yıldız isimle ilgili detayları merak etmeye başladı. Boyd ile ilgili en çok merak edilen konusu ise sevgilisi oldu.
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Boyd'un sevgilisi Becca Braly herkesi kendine hayran bıraktı..
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Becca Braly, İstanbul'da sevgilisinin yanında kalacak..
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Braly'nin yaptığı paylaşımlara Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi....
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İşte Becca Braly'in Instagram paylaşımları...
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:17 
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