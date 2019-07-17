İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi: Becca Braly

1

Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Yeni Zelanda asıllı Amerikalı futbolcu Tyler Boyd renklerine bağlamasının ardından siyah beyazlılar yıldız isimle ilgili detayları merak etmeye başladı. Boyd ile ilgili en çok merak edilen konusu ise sevgilisi oldu.