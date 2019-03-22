İşte En Çok Borcu Olan Ülkeler

Düşünen Deli:

Kamu borcumuş hane halkı borcuymuş yok anasının nikahı utanmasalar en borçsuz göstericekler illerin dışarıdan aldığı kredileri hazine borcu göstermiyorlar onceden bilirdik şu kadar devletin borcu var diye şimdi istanbulun dışardan aldığı kredi bile 100 milyar doları buluyor neden bahsediyorsun sen .Bi tık kaldı venuzuella olmamıza kına yakarsınız ondan sonra .Adam çeyrek asırdır iktidar beka sorunu dior yaw varsada bu hale sen getirdin.muhalefetteki zatta destek veriyor buna bi değişin la bingidin yenileri gelsin ülke nefes alsın artık yeterrrrr