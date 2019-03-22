İşte En Çok Borcu Olan Ülkeler
1 saat önce
Dünyanın en güvenilen yönetim danışmanlığı şirketlerinden biri olan McKinsey, 47 gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiyi borçlarına göre sıraladı. Türkiye ise listede 38. sırada yer aldı. İşte borcu (hanehalkı, finans dışı şirketler ve kamu borcu toplamı) gayrisafi yurt içi hasılasına oranla en yüksek ülkeler...
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:38
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