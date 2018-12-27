Son Dakika Haberleri: İSTİKLAL MARŞI'NIN YAZARI MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY ARAMIZDAN AYRILIŞININ 82. YILINDA ANILIYOR

İSTİKLAL MARŞI'NIN YAZARI MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY ARAMIZDAN AYRILIŞININ 82. YILINDA ANILIYOR

58 dakika önce

27 Aralık 1936'da aramızdan ayrılan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82. yılında Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabrinde dualar eşliğinde anıldı. İşte en sevilen Mehmet Akif dizeleri...

1
"Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır."
2
"Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!"
3
"Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilâl uğruna yâ rab, ne güneşler batıyor."
4
"Tek hakikat var, evet, bellediğim dünyadan, elli, altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın: hepimiz kendimizin, bağrı yanık, aşıkıyız; sade, i'lanı çekilmez bu acaib aşkın!"
5
"Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım"
6
"Medeniyet dediğin açmaksa bedeninin her yerini… Desene hayvanlar senden daha medeni"
7
"Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Ostralya ile beraber bakıyorsun: Kanada! Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk; sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk"
8
"Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz"
9
"Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren"
10
"Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu!"
11
"Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam"
12
"Bize çağ dışı diyorlar doğrudur; çağlar açtık, çağlar kapattık. Çağlar bizden geri"

»      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:16 

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