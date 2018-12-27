İSTİKLAL MARŞI'NIN YAZARI MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY ARAMIZDAN AYRILIŞININ 82. YILINDA ANILIYOR

1
"Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır."
2
"Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!"
3
"Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilâl uğruna yâ rab, ne güneşler batıyor."
4
"Tek hakikat var, evet, bellediğim dünyadan, elli, altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın: hepimiz kendimizin, bağrı yanık, aşıkıyız; sade, i'lanı çekilmez bu acaib aşkın!"
5
"Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım"
6
"Medeniyet dediğin açmaksa bedeninin her yerini… Desene hayvanlar senden daha medeni"
7
"Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Ostralya ile beraber bakıyorsun: Kanada! Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk; sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk"
8
"Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz"
9
"Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren"
10
"Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu!"
11
"Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam"
12
"Bize çağ dışı diyorlar doğrudur; çağlar açtık, çağlar kapattık. Çağlar bizden geri"