Son Dakika Haberleri: İzdivaç programlarına skandallarıyla damga vuran gelin adayları
Son Dakika Fotogaleri

İzdivaç programlarına skandallarıyla damga vuran gelin adayları

53 dakika önce

Kimisi sınırlarını aşıp şöhretin kapılarını açmayı başardı, kimisinin dikkat çekmek için yapmadığı şey kalmadı. İşte izdivaç programlarına skandallarıyla damga vuran gelin adayları..

1
Naz Mila
Naz Mila
Zuhal Topal'ın İzdivaç programından tanıdığımız Naz, 1992 doğumlu.
2
Azerbaycanlı Naz Mila'nın 8 yaşında bir de kızı var.
3
Naz Mila, yaz aylarında Ali Ağaoğlu'nun kardeşinin teknesinde görüntülenerek magazin manşetlerinde uzun süre yer aldı.


4
Adından söz ettirmeyi çok iyi başaran gelin adayı Naz, tekne haberlerinden sonra da yaptırdığı bir dövme ile gündeme geldi.


5
Naz Mila, kalçasına 'Only me' (sadece ben) yazan bir dövme yaptırdı ve bunu Instagram hesabından paylaştı.


6
Eski gelin adayı, göğüs altından diz kapağına kadar "I can judge a single god with my wrongs and wrongs" yazan dövmesiyle magazin gündemine oturdu.


7
Dövmesinin "Beni doğrularım ve yanlışlarımla sadece Tanrı yargılar" anlamına gelmesini istese de, yaptırdığı dövmenin bozuk bir gramerle yazılmış olmasından dolayı sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri haline gelen eski gelin adayının dövmesi, İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail ve The Sun'a bile haber oldu. İngiltere'nin ünlü gazeteleri, Naz Mila'nın reality şov yıldızı olduğunu yazarken, dövmesindeki gramer hataları nedeniyle dalga geçildiğine de değindi.


8
Naz Mila, en son Instagram'dan canlı yayın yaparken yaptığı kalça dansıyla gündeme geldi.
9
Solmaz Çiros
Solmaz Çiros
Evleneceksen Gel'de sık sık göbek atmasıyla hafızalara kazınan gelin adayı Solmaz, 20 yaşında.
10
Solmaz'ın hayali İzmir Tepecik'te düğün yapmak.
11
Programda bulduğu her fırsatta kendini sahneye atıp dans şov yapan Solmaz, Instagram'dan canlı yayın yaparken de dans ediyor. Ayrıca Solmaz'ın yine canlı yayın yaparken bir skandala imzasını atmışlığı da var.


12
Solmaz'a Evleneceksen Gel'de İsmail YK talip oldu. Bu, Solmaz'ın İsmail YK'yı çok sevdiğini bilen program yapımcıları tarafından yapılan bir sürprizdi.
13
Solmaz Çiros, Periscope adlı programda canlı yayın yaparken dans etti ve soyunarak göğüslerini açtı. Solmaz'ın bu hareketi günlerce konuşuldu.


14
Solmaz, Periscope adlı programda göğüslerini açarak dans ettikten sonra bir skandal videoya daha imza attı.


15
Sosyal medyada elden ele dolaşan videoda kız arkadaşıyla +18'lik hareketler yapan Solmaz, görenleri dumur etmişti.


16
Selin
Selin
Selin, daha önce katıldığı evlilik programında kamerayı görünce dayanamayıp gülmesiyle fenomen olan 24 yaşındaki Timuçin Fırat Kaşıkçıoğlu'nun ikinci defa katıldığı evlilik programında talip olduğu gelin adayı Selin'i hamile bıraktı. Damat adayı Fırat, Selin'e ve bebeğine sahip çıkacağını söylemişti ancak ne oldu bilmiyoruz. Çünkü ikisi de kayıplara karıştı.
17
Nevruz
Nevruz
Nevruz'u unutmak kolay değil çünkü o gerçek bir Tarkan hayranı...
18
O kadar hayran ki programda Tarkan'dan bahsederken bir anda kendini yere atıp ağlamaya bile başladı. O an programın sunucusu Esra Erol, bu durum karşısında ne yapacağını bilemedi. Nevruz izdivaç programında aradığını bulamadı. Çünkü gelen taliplerini 'Sen Tarkan'a benzemiyorsun' diyerek kabul etmiyordu.


19
Hanife'yi tek bir izdivaç programından tanımıyoruz. Çünkü o en az bir iki kere transfer olan gelin adaylarından.
20
Bir türlü aradığı aşkı bulamayan Hanife, programdan sonra da adından söz ettirmeyi başardı.
21
Hanife, bir benzin istasyonunda pompacı olarak çalışarak magazin gündemini epey meşgul etmişti.
22
En son başörtüsünü çıkarma kararı alarak görenleri şaşkına çeviren Hanife, verdiği bikinili pozlarla da şaşırtıyor.



Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Kız arkadaşını kaybettikten sonra hayatı değişti: Yürüyerek 5 kıta 35 ülke gezdi! Bu işi yaparak aylık 30 bin lira kazanıyorlar! İşte dünyanın en ilginç meslekleri 23 yaşındaki trans bireyin cesedi kül olmuş halde bulundu! İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı, bakın hangi ünlünün annesi çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:23:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzdivaç programlarına skandallarıyla damga vuran gelin adayları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]