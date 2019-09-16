İzdivaç programlarına skandallarıyla damga vuran gelin adayları

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Dövmesinin "Beni doğrularım ve yanlışlarımla sadece Tanrı yargılar" anlamına gelmesini istese de, yaptırdığı dövmenin bozuk bir gramerle yazılmış olmasından dolayı sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri haline gelen eski gelin adayının dövmesi, İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail ve The Sun'a bile haber oldu. İngiltere'nin ünlü gazeteleri, Naz Mila'nın reality şov yıldızı olduğunu yazarken, dövmesindeki gramer hataları nedeniyle dalga geçildiğine de değindi.



