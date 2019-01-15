Son Dakika Haberleri: İzlenme Rekoru Kıran Çirkin Betty'e Bir De Şimdi Bakın

İzlenme Rekoru Kıran Çirkin Betty'e Bir De Şimdi Bakın

34 dakika önce

Bir zamanların izlenme rekoru kıran dizisi Amerikan yapımı 'Çirkin Betty'nin şimdiki halini merak ediyor musunuz? Başrol oyuncusu America Ferrera'nın son hali şaşırtıyor...

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Çirkin Betty adlı diziyle şöhreti yakalayan America Ferrera, Critics Choice Awards Film Ödülleri Töreni'nde görüntülendi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:44 

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