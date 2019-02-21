Son Dakika Haberleri: İzleyenleri Dehşete Düşüren Festival: Yüzlerini Şiş ve Kılıçla Delip Geçiyorlar

İzleyenleri Dehşete Düşüren Festival: Yüzlerini Şiş ve Kılıçla Delip Geçiyorlar

1 saat önce

Endonezya'nın Borneo Ada'sında yaşayan Çinlilerin geleneksel Ay Takvimi'ne göre ilk ayın 15. günü yapılan Cap Git Meh Festivali bu yıl da ilginç görüntülere sahne oldu.

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Katılımcılar, gösteri sırasında vücutlarını delip, şiş geçirdiler, kılıçlarla işkence ettiler, çivi üzerinde yürüdüler.
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»      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:42 

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