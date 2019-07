Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis'in 90'ıncı doğum yıl dönümü

2

Jacqueline Lee Bouvier, 35. ABD Başkanı John F Kennedy ile 1953 yılında evlenerek Kennedy soyadını aldı ve 'First Lady' oldu. Jacqueline Kennedy'nin Anne Lowe tarafından tasarlanan gelinliği içindeki bu fotoğrafı New York'ta çekildi. Jacqueline Lee Bouvier, 35. ABD Başkanı John F Kennedy ile 1953 yılında evlenerek Kennedy soyadını aldı ve 'First Lady' oldu. Jacqueline Kennedy'nin Anne Lowe tarafından tasarlanan gelinliği içindeki bu fotoğrafı New York'ta çekildi. Getty Images