Son Dakika Haberleri: Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis'in 90'ıncı doğum yıl dönümü
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Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis'in 90'ıncı doğum yıl dönümü

49 dakika önce

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, 28 Temmuz 1929'da John Vernou Bouvier ile Janet Norton Lee çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

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Getty Images, Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis'in doğum yıl dönümü nedeniyle fotoğraflarını yayımladı. (Vogue 1951) Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis (Vogue 1951) Getty Images
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Jacqueline Lee Bouvier, 35. ABD Başkanı John F Kennedy ile 1953 yılında evlenerek Kennedy soyadını aldı ve 'First Lady' oldu. Jacqueline Kennedy'nin Anne Lowe tarafından tasarlanan gelinliği içindeki bu fotoğrafı New York'ta çekildi. Jacqueline Lee Bouvier, 35. ABD Başkanı John F Kennedy ile 1953 yılında evlenerek Kennedy soyadını aldı ve 'First Lady' oldu. Jacqueline Kennedy'nin Anne Lowe tarafından tasarlanan gelinliği içindeki bu fotoğrafı New York'ta çekildi. Getty Images
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Kısaca 'Jackie' olarak anılan Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, bir moda ikonu olarak döneme damgasını vurdu. Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, bir moda ikonu olarak görüldü. Getty Images
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John F. Kennedy 22 Kasım 1963 yılında uğradığı suikast sonucu öldürülene kadar evlilikleri devam etti. Bu fotoğrafta, evliliklerinden birkaç ay önce Kennedy ailesinin Massachusetts eyaletindeki evlerinde görülüyorlar. John F. Kennedy 22 Kasım 1963 yılında uğradığı suikast sonucu öldürülene kadar evlilikleri devam etti. Bu fotoğrafta, evliliklerinden birkaç ay önce Kennedy ailesinin Massachusetts eyaletindeki evlerinde görülüyorlar. Getty Images
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John F Kennedy'nin 19 Ocak 1961'deki yemin töreninin öncesindeki akşam bir galada çekilen bu fotoğrafta, Jacqueline Kennedy'ye sanatçı Frank Sinatra eşlik ediyor. Gala, Kennedy ve Demokrat Parti'nin kampanya harcamalarının karşılanması için düzenlenmişti. John F Kennedy'nin yemin töreninin öncesindeki akşam bir galada çekilen bu fotoğrafta, Jacqueline Kennedy'ye sanatçı Frank Sinatra eşlik ediyor. Gala, Kennedy ve Demokrat Parti'nin kampanya harcamalarının karşılanması için düzenlenmişti. Getty Images
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'Jackie', 1968'de Yunan armatör Aristotle Onassis ile evlendi. Evlilikleri Onassis'in 1975'teki ölümüne dek sürdü. Bu fotoğraf, 1967 yılında çekildi. 'Jackie', 1968'de Yunan armatör Aristotle Onassis ile evlendi. Evlilikleri Onassis'in 1975'teki ölümüne dek sürdü. Keystone
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Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, 19 Mayıs 1994'te, 64 yaşındayken kanserden hayatını kaybetti. (1975) Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, 19 Mayıs 1994'te, 64 yaşındayken kanserden hayatını kaybetti. (1975) Getty Images


BBC
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 07:47 
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