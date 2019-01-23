Son Dakika Haberleri: Dudaklarını Tuval Olarak Kullanan Kadın Jazmina Daniel, Resimleri ile Görenleri Büyülüyor!

Dudaklarını Tuval Olarak Kullanan Kadın Jazmina Daniel, Resimleri ile Görenleri Büyülüyor!

1 saat önce

Her geçen gün sanatın bambaşka bir haline şahit oluyoruz. Bu sefer ki ise dudaklara bir dünya sığdıran Daniel'in resimleri......

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Klasik resim algısına biliriz biz. Ne gözler gördü bu gözler deriz. Duvar, Arabaların üstü, sokaklar, bedenini... Ama ya dudaklar? Sonunda bu da oldu. Dudaklar bir tuval oldu.
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Dudaklara resim çizen sanatçımızın adı Jasmina Daniel. Kendisi şu an Los Angeles, California'da yaşıyor.
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Daniel, bir süper model fiziğine sahip değil ancak onun en güzel yeri istisnasız dudakları. Tahmin ettiğiniz gibi resimlerinde kendi dudaklarını kullanıyor.
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Genellikle çizgi film karakterlerini resmetmeyi seven Jasmina Daniel, 25 Haziran 1991 doğumlu.
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Sidney, Avusturalya merkezli sanatçı resimlerini Instagram hesabından tüm dünyaya gösteriyor.
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Klasik eserleri de dudakları üzerindeki resimlere konu eden Daniel, üniversite için Cerdon College gitti ve "The Mask Academy"e dahil oldu.
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Makyaj sanatçısının Instagram hesabında takipçi sayısı 1.2 milyon ve Youtube kanalında ise bu sayı 50.00 civarı
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Peki, diğer makyaj sanatçıları gibi reklam kazancı var mı? sorusu aklınıza geliyorsa hemen cevaplayayım. Kendisi bir makyaj markası olan "Cover Girl"ün ürünlerini tanıtıyor.
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Jasmina Daniel, dudakları boyarken aynı zamanda bunu yüzü için de yapabiliyor. Birçok konsept ve imaj için sanatı konuşturuyor.
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Özellikle kendi fotoğraflarını Instagram hesabında çekinmeden paylaşması ve sanata olan katkılarıyla son günlerin popüler isimlerinden biri haline geldi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:26 

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