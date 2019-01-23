Dudaklarını Tuval Olarak Kullanan Kadın Jazmina Daniel, Resimleri ile Görenleri Büyülüyor!

1 Klasik resim algısına biliriz biz. Ne gözler gördü bu gözler deriz. Duvar, Arabaların üstü, sokaklar, bedenini... Ama ya dudaklar? Sonunda bu da oldu. Dudaklar bir tuval oldu.

2 Dudaklara resim çizen sanatçımızın adı Jasmina Daniel. Kendisi şu an Los Angeles, California'da yaşıyor.

3 Daniel, bir süper model fiziğine sahip değil ancak onun en güzel yeri istisnasız dudakları. Tahmin ettiğiniz gibi resimlerinde kendi dudaklarını kullanıyor.

4 Genellikle çizgi film karakterlerini resmetmeyi seven Jasmina Daniel, 25 Haziran 1991 doğumlu.

5 Sidney, Avusturalya merkezli sanatçı resimlerini Instagram hesabından tüm dünyaya gösteriyor.

6 Klasik eserleri de dudakları üzerindeki resimlere konu eden Daniel, üniversite için Cerdon College gitti ve "The Mask Academy"e dahil oldu.

7 Makyaj sanatçısının Instagram hesabında takipçi sayısı 1.2 milyon ve Youtube kanalında ise bu sayı 50.00 civarı

8 Peki, diğer makyaj sanatçıları gibi reklam kazancı var mı? sorusu aklınıza geliyorsa hemen cevaplayayım. Kendisi bir makyaj markası olan "Cover Girl"ün ürünlerini tanıtıyor.

9 Jasmina Daniel, dudakları boyarken aynı zamanda bunu yüzü için de yapabiliyor. Birçok konsept ve imaj için sanatı konuşturuyor.

10 Özellikle kendi fotoğraflarını Instagram hesabında çekinmeden paylaşması ve sanata olan katkılarıyla son günlerin popüler isimlerinden biri haline geldi.

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