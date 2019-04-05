Son Dakika Haberleri: Jeff Bezos İle Mackenzie Rekor Tazminatla Boşandı!

Jeff Bezos İle Mackenzie Rekor Tazminatla Boşandı!

1 saat önce

Dünyanın en zengini olarak gösterilen Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Bezos boşandı. Ayrılık sonrası MacKenzie'nin 35 milyar doları bulan tazminat alacağı söyledi.

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Amazon'un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos ile MacKenzie evliliklerini bitirme kararı almıştı.
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Boşanma detayları bugün ortaya çıktı.
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Ocak ayı içinde yasak aşk iddiası ile ayrılmaya karar veren Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ile eşi Mackenzie Bezos'un boşanma anlaşması medyaya sızdırıldı.
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Dünyanın en zengin adamı olan Bezos, eşinden en az 35 milyar dolarlık bir anlaşma sonucu boşanacağı öğrenildi.
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Bu rekor anlaşma, şimdiye kadar görülen en yüksek miktar oldu.
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Eski eş Bezos, CEO'nun 25 yıl önce kurduğu şirketin %4'lük hissesinin sahibi olmaya devam edecek.
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Bezos çiftinden önceki en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3.8 milyar dolardı.
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MacKenzie Bezos, rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını Twitter hesabından duyurdu.
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Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bezos, "Boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbirlerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi. Dört çocukları olan çift, Bezos'un Amazon'u kurduğu 1994'ten bu yana birlikteydi. Şirketin ilk çalışanlarından biri MacKenzie Bezos'tu.

»      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:32 

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