Jeff Bezos İle Mackenzie Rekor Tazminatla Boşandı!

1 Amazon'un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos ile MacKenzie evliliklerini bitirme kararı almıştı.



2 Boşanma detayları bugün ortaya çıktı.

3 Ocak ayı içinde yasak aşk iddiası ile ayrılmaya karar veren Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ile eşi Mackenzie Bezos'un boşanma anlaşması medyaya sızdırıldı.

4 Dünyanın en zengin adamı olan Bezos, eşinden en az 35 milyar dolarlık bir anlaşma sonucu boşanacağı öğrenildi.

5 Bu rekor anlaşma, şimdiye kadar görülen en yüksek miktar oldu.

6 Eski eş Bezos, CEO'nun 25 yıl önce kurduğu şirketin %4'lük hissesinin sahibi olmaya devam edecek.

7 Bezos çiftinden önceki en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3.8 milyar dolardı.

8 MacKenzie Bezos, rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını Twitter hesabından duyurdu.