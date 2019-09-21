Jennifer Lopez 19 sene sonra aynı elbiseyi giydi, güzelliğiyle mest etti

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Jennifer Lopez, 2000 yılında katıldığı Grammy töreninde giydiği ve tarihe geçen ikonik yeşil elbisenin bir benzerini tanıttı.
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50 yaşındaki güzel yıldız, gösteri dünyasının "ikonik elbiselerinden biri" olarak tarihe geçen yeşil elbiseyi anımsatan kıyafetle podyumda yürümesi, seyircileri resmen çılgına çevirdi.
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Podyumda salına salına yürüyen güzel yıldızın, yaş aldıkça daha da efsaneleştiği kanıtlandı.
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Kimse Jennifer'dan gözlerini alamadı..
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50 yaşındaki Lopez'in konuk model olarak yer aldığı defilede, Kendalll Jenner, Kaia Gerber, Irina Shayk, Bella Hadid ve Gigi Hadid de podyuma çıktı.
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Daha sonra podyuma çıkan Donatella Versace de Lopez ile birlikte seyircilere selam verdi.