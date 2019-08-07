Jennifer Lopez'in, ikizi ortaya çıktı! Fitness modelinin benzerliği hayret ettiriyor

Yüzüne direkt karşıdan bakınca, dudakları ve kaş yapısı biraz farklı olsa da Janice, gerçekten Jennifer Lopez'e benziyor.

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Çok fazla benzerlik mesajları alan Janice, bir paylaşımında şöyle diyor: "Herkes çift yaratılmıştır derler ya, benim de ikizim J-Lo!"