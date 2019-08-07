Son Dakika Haberleri: Jennifer Lopez'in, ikizi ortaya çıktı! Fitness modelinin benzerliği hayret ettiriyor
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Jennifer Lopez'in, ikizi ortaya çıktı! Fitness modelinin benzerliği hayret ettiriyor

47 dakika önce

Ünlüleri taklit eden herkes başarılı olamaz! Janice Garay'in, Jennifer Lopez'i taklit etme çabası olmasa da, eminiz istese mükemmel yapardı.

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Janice Garay'ın Instagram hesabında 212 binden fazla takipçisi bulunuyor ve fitness modelliğiyle tanınıyor.
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Janice Garay, ünlü Latin pop yıldızı Jennifer Lopez'e benzerliğiyle Instagram'ın yeni gözdesi oldu.
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Yüzüne direkt karşıdan bakınca, dudakları ve kaş yapısı biraz farklı olsa da Janice, gerçekten Jennifer Lopez'e benziyor.
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Özellikle saçını sımsıkı topuz yapıp o halka küpelerini takınca...
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E tabii ki kasları unutmayalım. Janice Gray, Jennifer Lopez'in fitnessçı versiyonu desek daha doğru.
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Çok fazla benzerlik mesajları alan Janice, bir paylaşımında şöyle diyor: "Herkes çift yaratılmıştır derler ya, benim de ikizim J-Lo!"
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Janice Gray'in, kılık değiştirmiş Jennifer Lopez olduğuna biz ikna olduk.
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Solda fitnessçı güzel Janice Gray, sağda ise Jennifer Lopez! Şimdi sıra sizin yorumlarınızda..
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İşte güzel fitness modelinin diğer Instagram pozları...
İşte güzel fitness modelinin diğer Instagram pozları...
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:06 
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