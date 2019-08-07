Jennifer Lopez'in, ikizi ortaya çıktı! Fitness modelinin benzerliği hayret ettiriyor

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Janice Garay'ın Instagram hesabında 212 binden fazla takipçisi bulunuyor ve fitness modelliğiyle tanınıyor.
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Janice Garay, ünlü Latin pop yıldızı Jennifer Lopez'e benzerliğiyle Instagram'ın yeni gözdesi oldu.
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Yüzüne direkt karşıdan bakınca, dudakları ve kaş yapısı biraz farklı olsa da Janice, gerçekten Jennifer Lopez'e benziyor.
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Özellikle saçını sımsıkı topuz yapıp o halka küpelerini takınca...
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E tabii ki kasları unutmayalım. Janice Gray, Jennifer Lopez'in fitnessçı versiyonu desek daha doğru.
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Çok fazla benzerlik mesajları alan Janice, bir paylaşımında şöyle diyor: "Herkes çift yaratılmıştır derler ya, benim de ikizim J-Lo!"
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Janice Gray'in, kılık değiştirmiş Jennifer Lopez olduğuna biz ikna olduk.
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Solda fitnessçı güzel Janice Gray, sağda ise Jennifer Lopez! Şimdi sıra sizin yorumlarınızda..
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İşte güzel fitness modelinin diğer Instagram pozları...