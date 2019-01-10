Jennifer Lopez'in, Instagram'da Takibe Aldığı 2 Türk Kullancıyı Gören Şaşıp Kalıyor
1 saat önce
Instagram'da 85 milyon takipçisi bulunan ateşli yıldız Jennifer Lopez'in yeni takibe aldığı 2 Türk kullanıcı kafaları karıştırdı.
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Dünyanın en ateşli kadınlarından biri o. Jennifer Lopez, 49 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartan vücuduyla herkesi kendine hayran bırakmaya devam ededursun, 85 milyonluk Instagram hesabıyla da hayranları tarafından çılgınca takip ediliyor.
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Lopez, iki Türk'ü daha takibe aldı
Instagram'da 86.6 milyon takipçisi bulunan Lopez, geçtiğimiz günlerde iki Türk'ün hesaplarını takip etmeye başladı. Instagram'da 1089 kişiyi takip eden Lopez, Ogan Cihan Öcal ve İzmirhan ismli iki Türk kullanıcıyı daha takip etmeye başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:57
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