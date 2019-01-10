Jennifer Lopez'in, Instagram'da Takibe Aldığı 2 Türk Kullancıyı Gören Şaşıp Kalıyor

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Dünyanın en ateşli kadınlarından biri o. Jennifer Lopez, 49 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartan vücuduyla herkesi kendine hayran bırakmaya devam ededursun, 85 milyonluk Instagram hesabıyla da hayranları tarafından çılgınca takip ediliyor.