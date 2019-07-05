Jetler peş peşe havalandı! Milyonlar sokaklara akın etti

1 ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 243. yıl dönümü, ülke genelinde kutlanırken, Başkan Donald Trump'ın Washington'da yaptığı konuşma ile tank ve uçakların da yer aldığı özel tören güne damgasını vurdu.

2 Tank ve uçaklar dikkati çekti Yoğun yağmura rağmen toplanan on binlerce Amerikalı, coşku içinde kutlamalara eşlik ederken, kutlamalara Trump tarafından dahil edilen Amerikan ordusuna ait tank ve uçaklar ilgi çekti. 70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı. Konuşmasında ABD tarihinden örneklerle Amerikan halkının dünya tarihinde büyük ve önemli bir millet olduğunu anlatan Trump, özellikle Amerikan milliyetçiliğinin önemine vurgu yaptı. Amerikan ordusuna da birçok kez atıf yapan Trump, ordu mensuplarının gösterdiği fedakarlığın önemine işaret etti.

3 Uçaklardan gösteri uçuşu Trump'ın konuşması sırasında Amerikan ordusuna ait bazı uçaklar gösteri uçuşu yaptı. Törenin ardından, yaklaşık 35 dakika olarak planlanan havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

4 Bebek Trump" balonuyla Trump'ı protesto ettiler Öte yandan kutlama alanında Trump'ı protesto etmek üzere bir araya gelen yüz kadar CodePink üyesi kadın, Trump'ı elinde cep telefonu, bebek bezi giymiş şekilde gösteren dev balon ile ABD Başkanını protesto etti. Washington polisinin helyum doldurularak uçurulmasına müsaade etmediği dev balon, yere bağlı şekilde göstericilerin eylemine eşlik etti. Diğer yandan, Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağını yakmaya çalışan bir göstericinin tutuklandığı bildirildi.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20