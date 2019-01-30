Duman Grubunun Solisti Kaan Tangöze'nin Unutamadığı Aşkının Hazin Hikayesi...

1 Hepimizin şarkıları ile kendi aşk acılarını unuttuğu yada aşkı hatırlattığı şarkıcı Kaan Tangöze, içinde acı ve unutulmaz bir aşk hikayesi barındırıyor. Ama bu ne Kıvılcım Ural ne de Seçkin Piriler için....

2 Bu aşkı yaşadığı isim 1995 yılı Miss Turkey Güzeli Ahu Paşakay... İlişkileri daha Duman grubu ünlü olmadığı zamanlara dayanıyor.

3 Ahu Paşakay'ın babası Mason teşkilatının kurucu isimlerinden sayılıyor. İddialara göre anne babasının ayrılıklarına sebep olan babasının metresi konusu öğrendikten sonra psikolojik olarak zor bir süreç geçirmiş.

4 Bu süreçte Duman'ın solisti Kaan Tangöze ile tabiri yerindeyse dolu dizgin ve fırtınalı bir aşk yaşıyormuş. Hatta Tangöze, şu an dinlediğimiz o unutulmaz şarkılarını o zamanlar unutamadığı bu kadın için yazmış.

5 "Eski köprünün altında" şarkısı Paşakay için yazılmış üstelik klibinde de Paşakay oynamış. Kaan Tangöze sıklıkla kavga ettikleri sevgilisinin gönlünü almak için ona şarkılar yazarmış. Keza bu kavgalar Ahu Paşakay'ı depresyona sürükleyecek kadar etkiliymiş.

6 O Gece Unutulmaz Anılar Bıraktı Oldukça yoğun ve inişli çıkışlı ilişki psikolojik olarak zaten kırılgan olan Paşakay için zor bir durumdu. Ve Duman grubu o dönem albüm tanıtımı için "Belki Alışmam Lazım" albümü için Kemancı Bar'da sahneye çıkacaktı. Öncesinde kavga ettikleri Ahu Paşakay'ın o gün gelmeyeceği Kaan Tangöze'nin aklından bile geçmemişti.

7 Tüm gece araları düzelsin diye Paşakay'a yazdığı şarkıları arka arkaya seslendiren Tangöze, seyircilerin arasında onu dinlediğini düşündüğü için ona yazdığı Bal şarkısını seslendirmiş. Tam kuliste iken ise acı haber gelmiş. Bal şarkıları Tangöze'nin ağzından dökülürken Ahu Paşakay, kendini dolaba asmış ve intihar etmiş...

8 Ah, Haberin Yok Ölüyorum, Köprüaltı, Senin Gibi, Oje, ,Kırmış Kalbini şarkılarını onun için yazdığı kadının intiharı sonrası Kaan Tangöze 15 gün boyunca ne evden çıkmış ne de bir kişi ile görüşmüş. Evden çıktığında söylediği tek şey ise "Yarışmadı, yenilmedi, açık seçik sizle oynamadı, gerilmedi" olmuş.

9 Melek, Seni Kendime Sakladım ve Yanıbaşımdan şarkıları kesin olarak Ahu Paşakay için yazılmış şarkılar olarak biliniyor. Ancak şarkılarından biri var ki onu yıllardır söylemiyor. İlişkileri sırasında Paşakay'a Balım diye seslenen Tangöze, "Bal" şarkısını en son birkaç yıl önce Açıkhava sahnesinde konseri sırasında hayranlarının büyük baskısı ile söyledi .

10 Konserde tempo tutan hayranlarına arkasını döndü ve ellerini havaya kaldırarak göz yaşları içinde şarkıyı söyledi.

11 Sonrasında Seçkin Piriler ve Kıvılcım Ural'la aşk yaşadı ve çocuğu oldu. Sevenleri onun adına mutlu oldu. Ama Tangöze için Ahu Paşakay'ın unutulmaz olduğunu tek başına "Bal" şarkısı bile özetliyor. Özellikle "Neredesin Bal" haykırışları kulaklardan silinmiyor.