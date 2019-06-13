Kabızlık sebebiyle gitti, midesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı

1 Kabızlık şikayetiyle Doğu Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Zhuji Halk Hastanesi'ne kaldırılan Xiao Shen'in midesinden 100 'Tapioca' denilen jelibon toplarının yapıştığı saptandı. Jelibon toplarının mideye yapışma sebebi ise doktorları bile şoke etti.

2 Xiao Shen isimli kız kabızlık şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çekilen röntgende inanılmaz bir görüntüyle karşılaşıldı. Zira kızın mide ve bağırsaklarında jel kıvamında 100'den fazla yenilebilir top bulundu.

3 Aslen Tayvanlı olan içecek tipik olarak, sindirilmesi zor bir şekilde zor olan düzinelerce nişastalı inci benzeri tapioka topları içerir.

4 Daha sonra kızın en sevdiği içecek olan 'kabarcık çayı'ndan haddinden fazla tükettiği ortaya çıktı.





5 14 yaşındaki kıza tedavi uygulandı ve sindirim sistemini tıkayan toplardan kurtulması sağlandı.

6 Doktor Zhang Louwei bu tapioka toplu içecekler için şunları söyledi: Bazı şirketler, topları daha kıvamlı yapmak için jelatin gibi koyulaştırıcılar ekliyor. Çok fazla tapiokili çay içmek, gastrointestinal fonksiyon bozukluğuna yol açabilir.

7 Kabarcık çayı (Bubble Tea) nedir? Çin'de bardağı bir Euro'ya satılan köpüklü çay 1980'lerde Tayvan'da ortaya çıkan bir karışık içecek türü. İçinde çay, süt tozu ve şeker bulunan çay aynı zamanda tapoica topu denilen tapioca (jelibon) toplarını da içeriyor.

8 Temel olarak yeşil ve siyah çayların içine meyve parçaları, çeşitli şuruplar, süt, şeker veya bal ve tapioka-incileri eklenerek yapılır.

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