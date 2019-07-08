Son Dakika Haberleri: Kadıköy isminin anlamını duyan şaşıp kalıyor! İşte İstanbul'un sevilen ilçeleri ve isimlerinin ilginç hikayeleri
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Kadıköy isminin anlamını duyan şaşıp kalıyor! İşte İstanbul'un sevilen ilçeleri ve isimlerinin ilginç hikayeleri

1 saat önce

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bir masallar diyarı olarak anılan İstanbul, birçok kişinin vazgeçilmez şehirleri arasında yerini alıyor. Ancak çoğu kişi, severek gezdiği bu şehrin semtlerine verilen isimlerin anlamlarını bilmiyor. İşte, Dr. Mustafa Duman'ın kaleme aldığı ‘İstanbul Efsaneleri' adlı kitaptan, İstanbul'un sevilen semtleri ve isimlerinin altında yatan ilginç anlamları...

1
Kadıköy
Kadıköy
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra; Nasreddin Hoca'nın torunlarından biri olan Sivrihisar Kadısı Celalettin Efendi, şimdiki Kadıköy'ün bulunduğu bölgede oturuyordu. Bu nedenle bölgenin adının, 'Kadıköyü' olduğu söylenir. İsim, zamanla değişerek Kadıköy oldu.
2
Üsküdar
Üsküdar
Bugünkü Üsküdar'a Antik çağda Hrisopolis denmekteydi. 'Altın rengi' anlamına gelen bu kelime, Üsküdar'ın Sarayburnu tarafından altın rengi görünmesi ve halktan alınan vergilerle oldukça zengin bir yer olmasından kaynaklanıyordu. Üsküdar'da geçmiş yüzyıllarda, Scütari adlı bir askeri birliğin bulunduğu ve o birliğin adının giderek şehir adına dönüştüğü de söyleniyor.
3
Beyoğlu
Beyoğlu
Bizans döneminde, Beyoğlu'nun bulunduğu yerde yaşayan bir Venedik beyi, Beyoğlu'ndaki bütün uçsuz buçaksız arazilere sahipti. Sahibi olduğu bu arazilere, bostanlar, bahçeler ve ormancıklar kuruyordu. Hatta efsaneye göre Fatih Sultan Mehmet, şimdiki Taksim'in olduğu bölgede yaşayan Venedik beyine, misafir olur, evinde yemek yerdi. Venedik beyinin ölmesi üzerine bütün varisler arazilerini sattılar ancak İstanbul'u terketmediler. O dönem Venedik beyinin varislerine, Beyoğulları denirdi.

4
Beşiktaş
Beşiktaş
Barbaros Hayrettin Paşa'nın seferlerden dönüşte, gemilerini şimdiki Beşiktaş kıyılarına koydurduğu beş tane taşa bağladığı söylenir. Bu beş taşın, zamanla halk dilinde değişime uğrayarak, Beşiktaş kelimesine dönüştüğü rivayet ediliyor.
5
Galata
Galata
Galyalı göçmenlerin, milattan 270 yıl önce bu semte yerleşmesiyle bölgeye 'Galata' adı verildiği söylenir. Galata'nın o dönemlerde, incir ağaçlarıyla meşhur olduğunu da eklemekte fayda var.
6
Kandilli
Kandilli
Rivayete göre Osmanlı padişahları, Göksu ve Çubuklu'da eğlendikten sonra, saraya kayıkla dönerlerdi. Padişahların dönüş yolunda bahçesi olan bir papaz, padişahların övgüsünü kazanmak için geceleri onların dönüş yolunu aydınlatır, yaktığı kandillerle denizin aydınlanmasını sağlardı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:53 
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