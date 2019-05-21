Kadın'da Bahar'ı Deliye Döndüren Olay! Cinsel İlişki Pozları İfşa Oldu

1 Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. 63. yeni bölüm fragmanı ile sosyal medyayı sallayan dizide Şirin ile Sarp'ın cinsel ilişki fotoğraflarını Bahar aylar sonra öğrenecek, dizide kıyamet kopacak!

2 Heyecan dolu bir finalle biten Kadın dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek. Doruk'un sünnet düğünü için son hazırlıkları yapan Sarp polisler tarafından götürülmüş bunu gören çocuklar perişan olmuştu. Kadın yeni bölümde ise heyecan kaldığı yerden devam edecek.

3 Sarp'ın mahalleye taşınması ile dizinin özellikle son bölümlerinde heyecan iyice arttı. Bu akşamki 63. yeni bölümde ise bu heyecan yerini gerilime bırakacak Şirin ve Bahar aylar sonta karşı karşıya gelecek.

4 Doruk'un sünnet düğününe katılan isimlerden biri de Pırıl olacak. Sarp'ın Bahar'ı tercih etmesinden dolayı Bahar'a karşı kin ve öfke dolu olan Pırıl, bu bölümde Sarp'tan vazgeçtiğini söyleyerek, Baharla arasındaki buzları eritecek. Fitilin ucunu ateşleyen isim Şirin olacak.

5 Aylardır Bahar'dan köşe bucak saklanan yasak fotoğraflar gün yüzüne çıkacak. Şirin, ısrarla Pırıl'dan Sarp'la yatak odası pozlarını göstermesini isteyecek. Pırıl da fotoğrafları göstermemek için fotoğrafların kurgu olduğunu söyleyip, göstermek istemeyecek. Hala Sarp'a saplantılı bir şekilde aşık olan Şirin ise fotoğrafları Bahar'ın görmesi için elinden geleni yapacak. Ablasının eşi, yani eniştesi ile yasak aşk yaşayan birlikte olan Şirin, hiç ummadığı bir olayla karşı karşıya kalacak.

6 Kocası Sarp'a karşı daha ılımlı ve sıcak davranmaya başlayan Bahar ise o fotoğrafları görünce şoke olacak.



7 Bahar fotoğraflardan sonra çılgına dönüp, Şirin'ın boynuna yapışacak ve okkalı bir tokatla Şirin'den tüm bunların hesabını bir bir soracak.

