Son Dakika Haberleri: Kadın dizisinde kimin öldüğü ortaya çıktı! İşte yayın tarihi ve yeni fragmanı
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Kadın dizisinde kimin öldüğü ortaya çıktı! İşte yayın tarihi ve yeni fragmanı

1 saat önce

Kadın dizisinin 3. sezonunun 2. fragmanı seyirciyle buluştu ve merakla beklenen büyük sır ortaya çıktı.

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Kadın dizisinin merakla beklenen 3.sezonunun 2. fragmanı yayınlandı.
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Reyting rekortmeni dizinin yeni fragmanında, ölen karakterin çok yüksek bir ihtimalle Bennu Yıldırımlar olduğu öne sürüldü.
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Bahar'ı hastaneye yetiştirmeye çalışırken şoför koltuğunun yanına oturan Bennu Yıldırımlar, arabaya tırın çarpması sonucu ağır darbe almıştı.
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Arif'in korku dolu gözlerle sağ taraftan yaklaşan tırın gelişini izlemesi...
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Son sahnelerde tırın, Bennu Yıldırımlar'ın hemen arkasında belirmesi...
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Tüm bunlar diziden ayrılan ismin Bennu Yıldırımlar olduğunu düşündürürken, yeni fragman adeta bu görüşü destekler nitelikteydi.
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Fragmanda Enver'in, Arif'in yıkık halini görünce panik olması ve Arif'in Enver'e söyleyecek söz bulamaması, diziden ayrılan ismin Bennu Yıldırımlar olduğu ihtimalini güçlendirdi.
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Bennu Yıldırımlar, dizinin bir önceki yeni sezon fragmanında da yer almamıştı.
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Kadroya usta oyuncu Hümeyra'nın katıldığını da belirtmeden geçmeyelim.
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Kadın, 65. yeni bölümüyle 1 Ekim Salı akşamı 20.00'de Fox TV ekranlarında olacak.
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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:44 
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YORUMLAR (4)
  • ahmet aydın: syn ibrahim kalın beye yorum amamışsınız.. NEŞAT ERTAŞ tan söylediği türkü için incelik syn ibrahim ince beye teşekkür ederiz. yine bekleriz. millet in orjnal halk müziklerinin bozulduğu değişik tarzlarda katledildiği bir süreçte sahip çıkılması yerinde olmuştur. özellikle yerel tarihi orjinal müziklerimizin bozulmaması için kanun çıkartılması için çalışma yapmasını beklerim. kendisinden. piyasa müstehlcel pis milletin ahlakını bozucu müzik denmeyen bozuk çirkin ş seslerle dolu bi norm Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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