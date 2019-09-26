Kadın dizisinde kimin öldüğü ortaya çıktı! İşte yayın tarihi ve yeni fragmanı

1
Kadın dizisinin merakla beklenen 3.sezonunun 2. fragmanı yayınlandı.
2
Reyting rekortmeni dizinin yeni fragmanında, ölen karakterin çok yüksek bir ihtimalle Bennu Yıldırımlar olduğu öne sürüldü.
3
Bahar'ı hastaneye yetiştirmeye çalışırken şoför koltuğunun yanına oturan Bennu Yıldırımlar, arabaya tırın çarpması sonucu ağır darbe almıştı.
4
Arif'in korku dolu gözlerle sağ taraftan yaklaşan tırın gelişini izlemesi...
5
Son sahnelerde tırın, Bennu Yıldırımlar'ın hemen arkasında belirmesi...
6
Tüm bunlar diziden ayrılan ismin Bennu Yıldırımlar olduğunu düşündürürken, yeni fragman adeta bu görüşü destekler nitelikteydi.
7
Fragmanda Enver'in, Arif'in yıkık halini görünce panik olması ve Arif'in Enver'e söyleyecek söz bulamaması, diziden ayrılan ismin Bennu Yıldırımlar olduğu ihtimalini güçlendirdi.
8
Bennu Yıldırımlar, dizinin bir önceki yeni sezon fragmanında da yer almamıştı.
9
Kadroya usta oyuncu Hümeyra'nın katıldığını da belirtmeden geçmeyelim.
10
Kadın, 65. yeni bölümüyle 1 Ekim Salı akşamı 20.00'de Fox TV ekranlarında olacak.