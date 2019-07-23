Son Dakika Haberleri: Kadın dizisinin kaynak saçlı paspal Ceyda'sı, bikinili pozları ve gerçek haliyle yakıp geçti!
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Kadın dizisinin kaynak saçlı paspal Ceyda'sı, bikinili pozları ve gerçek haliyle yakıp geçti!

53 dakika önce

Kadın dizisinde rüküşlüğü ve bakımsız kaynak saçlarıyla göze batan Ceyda karakteri gerçek hayatta nasıl gözüküyor dersiniz? Karakteri gereği paspal giyinen Ceyda'nın gerçek hayattaki hali sizi çok şaşırtacak...

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FOX TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın'da kıpır kıpır halleri ve hayat hikayesine rağmen ayakta duruşuyla Ceyda, izleyicilerin çok sevdiği isimlerden biri.
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3. sezonuyla karşımıza çıkacak olan Kadın'ın Ceyda'sı Gökçe Eyüboğlu, bikinisi ile poz verdi.
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Karakteri gereği paspal giyinen, bakımsız görünen Ceyda'nın gerçek hayattaki hali tam not aldı.
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Instagram'daki takipçilerine sık sık tatil pozlarını paylaşan Eyüboğlu'nun son paylaşımı çok konuşuldu.
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Eyüboğlu, Instagram'daki takipçilerine sık sık tatil pozlarını paylaşıyor.
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Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Ezgi Eyüboğlu kimdir?
1983 yılının ağustos ayında doğan oyuncunun çocukluğundan beri oyunculuğa ilgisi bulunuyordu. Orta okulda her dönem sonu, yazdığı oyunlar sahnelenirken , okul hayatının ilerleyen bölümlerinde de tiyatro kulüplerinde yer aldı.
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Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başladı ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri aldı.
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Devam eden süreçte oyunculukla ilgili farklı yöntem ve tekniklere olan ilgisi arttı Merve Taşkan ve Deniz Erdem gibi isimlerle de bu konularda çalışmaya devam etti.. En son Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer almışken, arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV Filmleri projesi çerçevesinde çekilmişti. Güzel oyuncu çeşitli tiyatro , dizi ve sinema projeleriyle kariyerine ve hayallerinin peşinde koşmaya devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:06 
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