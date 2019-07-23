Kadın dizisinin kaynak saçlı paspal Ceyda'sı, bikinili pozları ve gerçek haliyle yakıp geçti!

FOX TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın'da kıpır kıpır halleri ve hayat hikayesine rağmen ayakta duruşuyla Ceyda, izleyicilerin çok sevdiği isimlerden biri.

Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başladı ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri aldı.

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Devam eden süreçte oyunculukla ilgili farklı yöntem ve tekniklere olan ilgisi arttı Merve Taşkan ve Deniz Erdem gibi isimlerle de bu konularda çalışmaya devam etti.. En son Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer almışken, arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV Filmleri projesi çerçevesinde çekilmişti. Güzel oyuncu çeşitli tiyatro , dizi ve sinema projeleriyle kariyerine ve hayallerinin peşinde koşmaya devam ediyor.