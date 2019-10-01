Kadın gazeteci, evlenmeden önce cinsel ilişkiye girdiği ve kürtaj yaptırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı!

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Faslı gazeteci Hajar Raissouni, evlenmeden cinsel ilişkiye girdiği ve kürtaj yaptırdığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldı. Aktivistler, bu kararın eleştirel muhabirlere yönelik baskı politikalarının bir parçası olduğunu savunuyor. Kararı eleştiren İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), insanların rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesinin bir insan hakkı olduğunu, bunun Fas'ın da imzacısı bulunduğu BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi tarafından güvence altına alındığını açıkladı.