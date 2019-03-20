Kadınların, Plajın Ortasında Neden Maskeyle Dolaştıklarını Öğrenen Şaşıp Kalıyor!

1 Daha fazla su için Çinli kadınlar sıklıkla su içiyor ve yanlarında mutlaka su bulunuyor. Onlara hayatta kalmalarına yardım edebilecek bir şeyi adlandırmalarını söyleseniz, "içme suyuna erişim" derler. Çin'in hemen hemen tüm halka açık yerlerinde su soğutucuları ve dağıtıcıları bulunuyor.

2 Güneşte daha az vakit geçirin Geçmişte, beyaz ten yüksek sosyal statüye sahip bir özellik olarak kabul edildi. Çinli kadınlar da ciltlerinin bu hafif tonunu gerçekten önemsiyor. 21. yüzyılda, Çinli kadınlar güneş kreminin erken yaşlanmayı önlemek için en iyi yöntemlerden biri olduğundan emin. Kadınlar plajda güneş ışığından kaçınmak için tüm vücudu kaplayan mayo, sadece yüzlerini korumak istiyorlarsa maske tercih ediyor. Ve ortaya ilginç bir görünüm çıkıyor.

3 Diğer içecekleri bırakıp, yeşil çay için Çinli kadınlar çok fazla sıvı içiyor ve çay en sevdikleri içeceklerden biri. Oolong, pu-erh, goji, astragalus veya yasemin çayı gibi bitkilerden yapılmış çay içmeyi tercih ediyorlar. Bunların güzellik ve sağlığınız üzerinde iyi bir etkisi var. Çayınıza şeker veya süt eklemeniz de önerilmez.

4 Gününü programla Günlük yapılan plan Çin'de gerçekten önemli. Çinli kadınlar yemeklerini ve uyku zamanlarını çok önemsiyorlar. Öğle yemeğinden sonra, kestirmek için zaman bulmaya çalışırlar (çalışıyor olsalar dahi).



5 Yüksek kalorili tatlılardan kaçın Herkes Çin mutfağının alıştığımızdan farklı olduğunu biliyor. Çin geleneksel tatlıları bu kuralın bir istisnası değil: Mesele şu ki, hiç şeker içermiyorlar. Dahası, diğer ülkeler yemeklerini genellikle bir tatlıyla bitiriyorlar, ancak Çinliler ayrı olarak ya da yemeklerinin ortasında tüketiyorlar. Örneğin, çorba, tatlı, yiyecek ve salata gibi.

6 Yosun yemek diyetlerinin önemli bir parçası Sindirim sürecini hızlandırması, fazla tuzu emmesi, içindeki lif oranıyla uzun süre tok hissettirmesi nedeniyle Çinli kadınlar çok fazla deniz yosunu tüketiyor. Kilo vermek isteyenler sık sık deniz yosunu tüketiyor. Vitaminler ve klorofil cildin daha genç görünmesini sağlar ve kollajen seviyesini yüksek tutar. Yosun ayrıca erken yaşlanmayı önleyen protein bakımından da zengindir.

7 Sakin Olmak Yüz ifadeleri de ciltlerinin genç kalmasına yardımcı oluyor. Yüz kaslarımız ne kadar az çalışırsa, kırışıklıklar o kadar az olur. Sakin ve düşünceli bir yüz ifadesini takınmak, botoksa bir alternatif olarak görülebilir.

8 Belirli makyaj ürünleri kullanın Çinli kadınların yüz ve vücut bakım ürünleri daima gençliklerini uzatan doğal bileşenler içeriyor. Bu bileşenler deniz yosunu, ginseng, şifalı bitki özleri, inci tozu ve doğal yağlardan oluşuyor. Doğal bileşenler cildimizi pürüzsüz ve ipeksi yapar.

9 Ayak akupunkturu Çinli kadınlar vücut bakımına çok dikkat ediyorlar ve ayak akupunkturu hayatlarının önemli bir parçası. Akupunktur noktalarına günde birkaç kez masaj yapılır. Bunlar alt bacağın iç kısmında bulunan eşleştirilmiş noktalardır. Bu noktaları bulmak için ayak bileğinizdeki en yüksek noktayı bulun, sonra bacağınıza kadar 4 parmak genişliğini ölçün ve işte tam orası!

10 Yeşim silindiriyle masaj Yeşim taşından yapılan yeşim silindiri yüzdeki kan dolaşımını artırır. Akupunktur noktalarına masaj yapmak için ve yüz kaslarındaki gerginliği almak için yassı yeşim silindirleri kullanabilirsiniz. Bugün, bu silindirler çevrimiçi olarak satılmakta, hatta Çin'den bile sipariş edebilirsiniz.