Kafaları Vücutlarından Ayrılmış Halde Bulundu!

1 İngiltere'de yapı geliştirme projesi öncesi bir bölgede yapılan kazılarda, Antik Roma mezarlığı ortaya çıktı. Mezarlarda bulunan 52 iskeletin 17 tanesinde kafalar, bacakların yanına ya da bacakların arasına yerleştirilmişti. Arkeolog Andrew Peachey, bulguların, Antik Roma ölü gömme adetlerine dair "büyüleyici bir bakış açısı" sunduğunu söylüyor.

2 4. yüzyıla tarihlenen Roma mezarlığı, muhtemelen yakınlarda bir yerleşim yerinde yaşamış olan erkek, kadın ve çocukların kalıntılarını içeriyor. İskeletlerin %40'ına kadarının başının kesilmiş olduğu gerçeği, özellikle bölgede çok fazla kafa kesmenin istatistiksel anomalisine sahip, oldukça nadir görülen bir bulguyu temsil ediyor. Peachey, "Çok özel bir mezar geleneği uygulayan bir nüfusun çok özel bir bölümüne bakıyoruz." diyor.