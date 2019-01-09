Kafaları Vücutlarından Ayrılmış Halde Bulundu!
1 saat önce
İngiltere, Suffolk'ta arkeologlar 1,700 yıllık bir Roma kalıntısı kazarken, korkunç bir keşfe imza attılar. bir Antik Roma mezarlığını kazan arkeologlar, kafaları vücutlarından ayrılmış iskeletler buldu.
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İngiltere'de yapı geliştirme projesi öncesi bir bölgede yapılan kazılarda, Antik Roma mezarlığı ortaya çıktı. Mezarlarda bulunan 52 iskeletin 17 tanesinde kafalar, bacakların yanına ya da bacakların arasına yerleştirilmişti. Arkeolog Andrew Peachey, bulguların, Antik Roma ölü gömme adetlerine dair "büyüleyici bir bakış açısı" sunduğunu söylüyor.
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4. yüzyıla tarihlenen Roma mezarlığı, muhtemelen yakınlarda bir yerleşim yerinde yaşamış olan erkek, kadın ve çocukların kalıntılarını içeriyor. İskeletlerin %40'ına kadarının başının kesilmiş olduğu gerçeği, özellikle bölgede çok fazla kafa kesmenin istatistiksel anomalisine sahip, oldukça nadir görülen bir bulguyu temsil ediyor. Peachey, "Çok özel bir mezar geleneği uygulayan bir nüfusun çok özel bir bölümüne bakıyoruz." diyor.
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Peachey, bunların infaz olduğuna inanmadığını ve birey öldükten sonra kafaların "dikkatlice" çıkarılmış olmasının muhtemel olduğunu söylüyor. Araştırma ekibi, söz konusu nüfus hakkında mümkün olduğunca bilgi bulmak için kemikleri analiz ediyor.
Suffolk eyaleti, Romalılar 1. yüzyılda burayı istila ettiğinde Iceni kabilesinin kontrolü altındaydı. MS 1. yüzyılın ortasından MS 5. yüzyılın başlarına kadar, Norwich yakınlarındaki Colchester ve Caistor'daki başlıca Roma yerleşimleri arasında yoğun bir yerleşim alanıydı. Suffolk'taki en önemli Roma sitelerinden biri Ipswich'teki Castle Hill'deki belki de bir avlu etrafında düzenlenmiş birkaç binadan oluşan villa kompleksi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:58
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