Kafasında Çıkan Boynuza Tıp Çaresiz Kaldı! 19. Yüzyıldaki Hastaların Ürküten Portreleri

Köylü MURTAZA:

yatın kalkın önce ALLAH’a sonra ATATÜRK’e dua edin. yoksa bu ülke işgaller sonucu ne hale gelirdi. bu insanlar gibi nelerle karşılaşırdı kim bilir.

rafet: Hamdşükür sadece alemlerin Rabbi olan ALLAH’a mahsustur... 20 0 Yayından Kaldır

Şehirli kezban: Eminim ki sen biliyorsun köylü murtaza kardeşim... 1 0 Yayından Kaldır

Ümit: Kralll cemaat liderlerinin önünde diz çöküp sürünürken de el etek öperken de bunları düşünüyorsunuzdur umarım. 1 5 Yayından Kaldır