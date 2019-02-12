Kafasında Çıkan Boynuza Tıp Çaresiz Kaldı! 19. Yüzyıldaki Hastaların Ürküten Portreleri

1
Deri boynuzlu yaşlı kadın
2
Yüzünü kaplayan tüylü bene sahip küçük bir kız çocuğu
Melanositik Nevus'tan muzdarip bir genç kız. Bu koyu renkli ben, kılla kaplıdır ve gün geçtikçe daha çok büyür.
3
Sırtında büyük bir tümör taşıyan yaşlı adam
4
Sağ kolundan tümör çıkartılan bir adam
5
Kafasının arkasında tümörle yaşayan bir adam..
6
Ciddi bir yüz tümöründen muzdarip genç bir adam..
7
Burun rekonstrüksiyonu yapılan bir adam..
8
Doğuştan omurganın içe eğriliğine neden olan hastalık lordosisten muzdarip bir adam
9
Doğuştan yüzünde deformeler olan bir kadın..
10
Hipertiroidizm hastalığından muzdarip bir kadın..
11
Doğuştan 4 parmak doğan hasta..
12
Boynunda iyi huylu tümörü olan hasta..
13
Dirseğinde ilginç bir büyüme yüzünden acı çeken adam..