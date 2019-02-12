Son Dakika Haberleri: Kafasında Çıkan Boynuza Tıp Çaresiz Kaldı! 19. Yüzyıldaki Hastaların Ürküten Portreleri

Kafasında Çıkan Boynuza Tıp Çaresiz Kaldı! 19. Yüzyıldaki Hastaların Ürküten Portreleri

1 gün önce

1890'lara dayanan bu özel görüntüler, Utrecht Üniversitesi Hastanesi'ndeki hastalar için yapılan tıbbi kayıtların bir parçası. İşte 19. Yüzyıl'da rahatsız edici semptomları olan hastalar ve çok özel portreleri...

1
Deri boynuzlu yaşlı kadın
Deri boynuzlu yaşlı kadın
2
Yüzünü kaplayan tüylü bene sahip küçük bir kız çocuğu
Yüzünü kaplayan tüylü bene sahip küçük bir kız çocuğu
Melanositik Nevus'tan muzdarip bir genç kız. Bu koyu renkli ben, kılla kaplıdır ve gün geçtikçe daha çok büyür.
3
Sırtında büyük bir tümör taşıyan yaşlı adam
Sırtında büyük bir tümör taşıyan yaşlı adam
4
Sağ kolundan tümör çıkartılan bir adam
Sağ kolundan tümör çıkartılan bir adam
5
Kafasının arkasında tümörle yaşayan bir adam..
Kafasının arkasında tümörle yaşayan bir adam..
6
Ciddi bir yüz tümöründen muzdarip genç bir adam..
Ciddi bir yüz tümöründen muzdarip genç bir adam..
7
Burun rekonstrüksiyonu yapılan bir adam..
Burun rekonstrüksiyonu yapılan bir adam..
8
Doğuştan omurganın içe eğriliğine neden olan hastalık lordosisten muzdarip bir adam
Doğuştan omurganın içe eğriliğine neden olan hastalık lordosisten muzdarip bir adam
9
Doğuştan yüzünde deformeler olan bir kadın..
Doğuştan yüzünde deformeler olan bir kadın..
10
Hipertiroidizm hastalığından muzdarip bir kadın..
Hipertiroidizm hastalığından muzdarip bir kadın..
11
Doğuştan 4 parmak doğan hasta..
Doğuştan 4 parmak doğan hasta..
12
Boynunda iyi huylu tümörü olan hasta..
Boynunda iyi huylu tümörü olan hasta..
13
Dirseğinde ilginç bir büyüme yüzünden acı çeken adam..
Dirseğinde ilginç bir büyüme yüzünden acı çeken adam..

»      Haber Yayın Tarihi : 12.02.2019 11:42 

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YORUMLAR (22)
  • Mikroskop: Ülkemizde ortadan yaklaşık 50 sene önce ortadan kalkan birçok hastalık suriyeliler ve diğer müslüman kaçkınlarla ülkemizde sık görülmeye başlandı.tuberkiloz,kızamık,kızıl,çocuk felci,sıtma,değişik anomaliler.varoşlardaki hastanelere gidin hastaların yarışı bunlardan. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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