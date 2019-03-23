Kahvaltıda Sürekli Tüketiyorsanız, Sağlığınız Tehlikede!
1 saat önce
Sağlıklı beslenmenin en önemli öğünlerinden biri olan kahvaltı, vücudumuz için çok önemlidir. Fakat sabahları yanlış tüketilen besinler, kahvaltıyı sağlıklı bir öğün olmaktan çıkarabilir. Sizin için kahvaltıda kesinlikle uzak durmanız gereken besinleri paylaştık. İşte o besinler...
1
İşlenmiş hazır etler
Marketlerden satın aldığınız işlenmiş hazır etleri (salam, sucuk, sosis) kahvaltıda tüketmek sağlığınızı bozabilir.Bu tarz ürünlerin içerisinde çok fazla doymuş yağ ve sodyum vardır. Aynı zamanda, sindirim sisteminiz içinde zorlayıcı besinlerdir ve mide yanması, mide gazı ve reflüye sebebiyet verebilir Sabahları protein almak istiyorsanız yumurtadan vazgeçmeyin. İşlenmiş et ürünlerinin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde arttırdığına dair çalışmalar vardır. Kalp ve Damar sağlığı açısından düşünülürse sağlıklı insanların dahi kalp ve damar hastalığına yakalanmalarına neden olabilir.
2
Şekerli mısır gevrekleri
Lif bakımından çok sağlıklı görünen ve iyi pazarlanan mısır gevrekleri aksine içerisinde çok fazla şeker barındırır. Bu tarz ürünlerin sağlığa hiçbir faydası yoktur. Bazılarında ise yapay renklendiriciler içerir. Bu tarz besinleri kahvaltıda tüketmeyin. Bunun yerine yulaflı yiyecekler tüketebilirsiniz.
3
Konsantre meyve suları
Konsantre meyve sularının içerisinde bulunan gıda boyaları ve kimyasalları kahvaltıda tüketmeyin. Onun yerine evinizde taze sıktığınız meyve sularını tüketebilirsiniz.
4
Ev yapımı olmayan reçeller
Marketten satın altıdığınız reçellerin içerisinde çok fazla şeker ve kimyasal ürün bulunur. Bunun yerine kendi yaptığınız reçeli tüketmek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Ancak kendi yaptığınız reçeli de çok az tüketmeye özen gösterin.
5
Unlu mamuller
Özellikle endüstriyel unlu mamullerden kahvaltıda uzak durmamız gerekiyor. Bu tarz gıdalar midenize zarar vererek, aşırı doymuş yağ ve şeker içerebilir. Dışarıdan satın almak yerine, evinizde yaptığınız unlu mamulleri tüketmek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Hem katkı maddelerinden uzak durmuş olacaksını hem de içerisinde daha çok lif ve vitamin olan bir besini tüketeceksiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:38
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