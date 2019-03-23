Kahvaltıda Sürekli Tüketiyorsanız, Sağlığınız Tehlikede!

1 İşlenmiş hazır etler Marketlerden satın aldığınız işlenmiş hazır etleri (salam, sucuk, sosis) kahvaltıda tüketmek sağlığınızı bozabilir.Bu tarz ürünlerin içerisinde çok fazla doymuş yağ ve sodyum vardır. Aynı zamanda, sindirim sisteminiz içinde zorlayıcı besinlerdir ve mide yanması, mide gazı ve reflüye sebebiyet verebilir Sabahları protein almak istiyorsanız yumurtadan vazgeçmeyin. İşlenmiş et ürünlerinin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde arttırdığına dair çalışmalar vardır. Kalp ve Damar sağlığı açısından düşünülürse sağlıklı insanların dahi kalp ve damar hastalığına yakalanmalarına neden olabilir.

2 Şekerli mısır gevrekleri Lif bakımından çok sağlıklı görünen ve iyi pazarlanan mısır gevrekleri aksine içerisinde çok fazla şeker barındırır. Bu tarz ürünlerin sağlığa hiçbir faydası yoktur. Bazılarında ise yapay renklendiriciler içerir. Bu tarz besinleri kahvaltıda tüketmeyin. Bunun yerine yulaflı yiyecekler tüketebilirsiniz.

3 Konsantre meyve suları Konsantre meyve sularının içerisinde bulunan gıda boyaları ve kimyasalları kahvaltıda tüketmeyin. Onun yerine evinizde taze sıktığınız meyve sularını tüketebilirsiniz.

4 Ev yapımı olmayan reçeller Marketten satın altıdığınız reçellerin içerisinde çok fazla şeker ve kimyasal ürün bulunur. Bunun yerine kendi yaptığınız reçeli tüketmek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Ancak kendi yaptığınız reçeli de çok az tüketmeye özen gösterin.

