Kainat Güzelinin Bu Halini Unutun! Estetikli Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

1 Ünlü plastik cerrah Froilan Paez'in, Miss Universe Güzellik Yarışması'nda üçüncü olan Venezuela Güzelinin estetik ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşması sosyal medyayı salladı.

2

Paez, doktoruna teşekkür ederek sosyal medya paylaşımına şöyle yanıt verdi: "En iyisi! Yakında görüşürüz!"

3 Sosyal medya kullanıcıları da Miss Venezuela'nın öncesi-sonrası fotoğraflarıyla ilgili görüş bildirdi.

4 Bazıları, Gutierrez'in burun estetiği yaptırmadan önce de güzel olduğunu savunarak, estetik ameliyat olmasının sorun teşkil etmediğini öne sürdü. Kullanıcıların bir kısmı ise estetikli güzellerle estetiksiz güzellerin aynı yerde yarışmasının yanlış olduğunu belirtti.

5 AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI TARTIŞMA YARATTI Plastik cerrah, ameliyat ettiği hastasının kraliçe seçilmesinden gurur duyduğunu ifade ederek, "En iyi ışıltıyı elde etmek için kime güveneceğini bilen gerçek bir elmas" yorumunu yaptı.



6

7

8

9

10

11

12