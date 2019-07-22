Kalça kaldırma ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz turistin başına gelmeyen kalmadı!

İstanbul Eyüp'te bulunan kliniğe Brezilya tipi kalçaya sahip olmak için 3 bin euro(yaklaşık 20 bin TL) ödeyen Harrison, ameliyattan sonra şiddetli acılar çekmeye başladı. Yağ enjekte edilen kalçasında kanama oluşan genç kadın, durumu klinik yetkililerine bildirince, bunun normal olduğu yanıtını aldı.

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Dokuz hastanede tedavi gören talihsiz kadının, hastaneye bir saat daha geç ulaşması halinde ölmüş olabileceği belirtildi. Katrina'nın kalça kaldırma operasyonu geçirdiği klinikten bir yetkili, İngiliz Daily Mirror gazatesine yaptığı açıklamada, ameliyatta bu tür komplikasyonların olabileceğini, bunun hastane formunda detaylı bir şekilde anlatıldığı ve hastaların ameliyat olmadan önce bu formu okuyup imzaladıklarını söyledi.