Son Dakika Haberleri: Kalçasını Açan Şarkıcı Hatice'nin Müthiş Değişimi! Orijinal Hali Bakın Nasıldı

Kalçasını Açan Şarkıcı Hatice'nin Müthiş Değişimi! Orijinal Hali Bakın Nasıldı

1 saat önce

Son günlerin konuşulan ismi şarkıcı Hatice'nin, podyumdaki 'kalça şovu' olay oldu. Peki kimdir Hatice, eski hali nasıldı ve estetikle nasıl değişti?

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Şarkıcı Hatice'nin çıktığı defilede, podyumda yürürken birden kalçasını açıp sergilemesi olay yarattı. Kimse bu skandal harekete anlam veremezken Hatice, kendisi savundu. Peki kimdir bu son günlerin konuşuşan ismi Hatice, eski hali nasıldı, hangi estetikleri yaptırdı?
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1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.
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Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.
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2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.
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Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.
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Öncelikle giyim tarzını ve saç şeklini değiştiren Hatice, daha sonra dış görünüşü ile de dikkat çekmeye başladı.
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Adnan Oktar'ın kediciklerini andıran fiziğine spor sayesinde sahip olduğunu söylese de Hatice'nin birçok kez estetik için bıçak altına yattığı esli haline bakınca net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dudaklarını, burnunu, dişlerini ve göğüslerini yaptıran, kaşlarını ise kaldırtan Hatice, şimdi bambaşka biri oldu...
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Piyasaya çıktığı ilk yıllardaki halinin aksine daha dikkat çekici ve seksi kıyafetleri tercih etmeye başladı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:37 

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YORUMLAR (9)
  • EYLÜL: 3 oda 1 salon olmuş...haberleri yapılsın konuşulsun diye bunlara ne gerek var..topluma güzel örnek olun...... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • emine: Bunun çok aşığım diyip birlikte çift yarışmasına çıktığı adam adnancıydı zaten. Ender mi önder mi böyle bişiydi adı. Kediciklere özenmek ordan geliyor belki de Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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