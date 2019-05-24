Kalp Hastalıklarından, Bel Ağrısına Her Derde Deva! İşte Yenidünyanın Faydaları

Diyet yapanlar için ideal bir meyvedir.

Kan şekerinin yavaş bir şekilde yükselmesini sağlayan lifler aynı şekilde düşüşü de yavaşlattığından ani acıkma krizlerini önler.

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Hem düşük kalorili olması hem de tok tutması açısından kilo verme sürecinde etkilidir.