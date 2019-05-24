Son Dakika Haberleri: Kalp Hastalıklarından, Bel Ağrısına Her Derde Deva! İşte Yenidünyanın Faydaları

Kalp Hastalıklarından, Bel Ağrısına Her Derde Deva! İşte Yenidünyanın Faydaları

10 saat önce

Yenidünya, malta eriği gibi farklı isimlerle anılsa da bu muhteşem meyve sağlığınız için çok faydalı. İşte C ve A vitamini barındıran bu lezzetli meyvenin faydaları...

1
Lumbago (bel ağrısı) ve nikriste kullanılır.
2
Düzenli tüketildiğinde kabızlığa çare olur.
3
Böbreklerde oluşan kum ve taşların dökülmesine yardım eder.
4
Mide hastalıklarında faydalıdır.
5
Antioksidan etkilere sahip flavonoidler sayesinde hücre hasarını önleyerek kalp hastalıklarına karşı etkin bir koruma sağlar.
6
Sinirleri güçlendirir.
7
Diyet yapanlar için ideal bir meyvedir.
8
Kan şekerinin yavaş bir şekilde yükselmesini sağlayan lifler aynı şekilde düşüşü de yavaşlattığından ani acıkma krizlerini önler.
9
Hem düşük kalorili olması hem de tok tutması açısından kilo verme sürecinde etkilidir.
10
Lifli bir meyve olmasından dolayı sindirim sistemi sorunu çekenler tarafından tüketidiğinde bağırsak faaliyetlerini düzenlemeye yardımcı olur.
11
Meyveleri suda pişirilip demlendikten sonra şekerle içilirse, ishal ve dizanteri hastalıklarına iyi gelir.
12
Yaprağının kaynatılıp içilmesi şeker hastalığına iyi gelir.
13
Çekirdeğindeki idrar arttırıcı özellik sayesinde böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesini sağlar.
14
Kan dolaşımını düzenler.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 03:11 
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