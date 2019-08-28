Kan donduran keşif! Ayine kurban giden 227 çocuk iskeleti bulundu

1 Arkeologlar, toplu kesim alanlarını barındıran kan donduran keşfi, Peru'da yapıldı. Lima'nın kuzeyindeki Trujillo'nun bir sahil kasabası olan Huanchaco'da Pampa La Cruz'dan olay fotoğraflar yayınlandı.

2 Şimdiye kadar kaydedilen en büyük çocuk katliamını ele veren mezarda tam 227 çocuğun iskeleti bulunuyor.

3 Doğa güçleri için acımasızca kurban edildiler! Arkeologlar, öldürülen çocukların, doğa güçlerini memnun etmek isteyen antik bir medeniyet tarafından topluca kurban edildiklerini düşünüyor. Güney ve Orta Amerika'da hüküm süren Aztek, Maya ve İnka medeniyetlerinde "İnsan kurban etme" geleneği olduğu hem sömürgeci İspanyolların o dönem tuttukları günlüklerden hem de arkeolojik bulgulardan biliniyor.

4 Bin 400 yıl önce yaşandı! 4-14 yaşları arasındaki gençlerin 1400 yıl öncesine kadar vahşice öldürüldüğü anlaşılıyor.

5 Ayin eşliğinde katliam yaptılar! Arkeologlar, katledilen bu çocukların, 'El Niño' (Peru kıyıları boyunca, ekvatoral doğu pasifik'te okyanus yüzey suyunun aşırı ısınması olayı adına verilen isim) felaketini durdurmak için ayin eşliğinde feda edildiğine inanıyor. Cinayetleri gerçekleştiren dini liderler güçlü bir toplum olan Chimú imparatorluğunun bir parçasıydı.

6 Bazı çocukların hala saçının olduğu, bazılarında ise gümüş kulak tıkacı takıldığı tespit edildi.