Kan grubunuza göre cinsel hayatınız nasıl?

1 A Grubu kadını A grubu kadınlar yatakta değişikliği sevdiklerinden dolayı farklı fantezilere de açık olurlar. İç çamaşırı seçimine de özen gösteren A grubu kadınları lükse ve paraya düşkün olurlar.

2 A Grubu erkeği A grubu erkekler ise bu grubun kadınlarının aksine fantezilere karşı kapalı bir tutum takınır. Düzenli yaşamayı sever, iyi konuşmacıdır. Birlikte olacağı kadını seçerken titiz davrandığı gibi ilişki sırasında da titizliğe oldukça önem verir. Hijyen onlar için oldukça önemlidir. Bunun yanında ilişkide bağlı bir profil çizen A grubu erkekleri cinsel ilişkiye daha çok görev mantığı ile yaklaşır.

3 B Grubu kadını Para konusunda eli çok açıktır ya da çok cimridir. İstek doludur. İlişkiye hiç hayır demez.

4 B Grubu erkeği Özgürlüğünün sınırlanmasından nefret eder. Kadınlara saygısı sonsuzdur. Hep neşe dolu bir kadına sahip olmak ister. Cinsel birliktelik sırasında da çok saygılı ve cömerttir.

5 AB Grubu kadını Pratik kadınlardır. Cinsel ilişki ile fazla uğraşmak istemezler. Onlar için iş hayatı, cinsel ilişkiden önemlidir. Cinsel ilişkinin hızlı sona ermesini isterler. Onlar için para ve çalışmak vazgeçilmezdir.

6 AB Grubu erkeği Cinsel ilişki sırasında mutlaka sözünün dinlenmesini, isteklerinin yapılmasını ister ancak hoşgörülü ve kararlıdır. Eğer onların istediklerini yaparsanız size ömür boyu aşık kalırlar...

7 0 Grubu kadını Şehvet ve arzu doludur. Onlar için cinsel ilişki vazgeçilmezdir. Erkeklerin yüreğini hoplatan elbiseler giymeye bayılır. Karşı cinsi baştan çıkarmak onların işidir. Bu kadınlarla bir kere bile beraber olsanız mutlaka devamını isteyebilirsiniz, bir daha vazgeçmeniz imkansızdır.