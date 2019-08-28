Kan grubunuza göre cinsel hayatınız nasıl?

Cinsel hayatınızdaki davranışlarınızı kan grubunuzun büyük ölçüde etkilediğini biliyor muydunuz? Bilim adamları cinsel performans ile kan grubu arasında bir bağlantı buldu. İşte kan grubunun cinsel yaşama etkileri...
1
A Grubu kadını
A grubu kadınlar yatakta değişikliği sevdiklerinden dolayı farklı fantezilere de açık olurlar. İç çamaşırı seçimine de özen gösteren A grubu kadınları lükse ve paraya düşkün olurlar.
2
A Grubu erkeği
A grubu erkekler ise bu grubun kadınlarının aksine fantezilere karşı kapalı bir tutum takınır. Düzenli yaşamayı sever, iyi konuşmacıdır. Birlikte olacağı kadını seçerken titiz davrandığı gibi ilişki sırasında da titizliğe oldukça önem verir. Hijyen onlar için oldukça önemlidir. Bunun yanında ilişkide bağlı bir profil çizen A grubu erkekleri cinsel ilişkiye daha çok görev mantığı ile yaklaşır.
3
B Grubu kadını
Para konusunda eli çok açıktır ya da çok cimridir. İstek doludur. İlişkiye hiç hayır demez.
4
B Grubu erkeği
Özgürlüğünün sınırlanmasından nefret eder. Kadınlara saygısı sonsuzdur. Hep neşe dolu bir kadına sahip olmak ister. Cinsel birliktelik sırasında da çok saygılı ve cömerttir.
5
AB Grubu kadını
Pratik kadınlardır. Cinsel ilişki ile fazla uğraşmak istemezler. Onlar için iş hayatı, cinsel ilişkiden önemlidir. Cinsel ilişkinin hızlı sona ermesini isterler. Onlar için para ve çalışmak vazgeçilmezdir.
6
AB Grubu erkeği
Cinsel ilişki sırasında mutlaka sözünün dinlenmesini, isteklerinin yapılmasını ister ancak hoşgörülü ve kararlıdır. Eğer onların istediklerini yaparsanız size ömür boyu aşık kalırlar...
7
0 Grubu kadını
Şehvet ve arzu doludur. Onlar için cinsel ilişki vazgeçilmezdir. Erkeklerin yüreğini hoplatan elbiseler giymeye bayılır. Karşı cinsi baştan çıkarmak onların işidir. Bu kadınlarla bir kere bile beraber olsanız mutlaka devamını isteyebilirsiniz, bir daha vazgeçmeniz imkansızdır.
8
0 Grubu erkeği
Aşık olduğu zaman birlikte olduğu kadını çok kıskanır. Onu asla başka bir erkekle düşünmek istemez. Kalabalığı sevmediği için sokakta öpüşmek bile onları sıkar. Yatakta ise son derece hareketli, çalışkan ve hırslıdır.
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28.8.2019 08:55:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kan grubunuza göre cinsel hayatınız nasıl?