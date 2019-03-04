Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?

1 Mutfaklarımızın demirbaşı olan yumurtaların kimisinde kan lekesine denk gelmek mümkün. İşte bu alışık olmadığımız görüntü akıllara soru işareti yerleştirdi: "Kan lekeli yumurtaları yemek doğru mu?"

2 İçerdiği A, D, E ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra kolin sayesinde de çeşitli vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynayan ve çoğu zaman yumurta içerisinde görülen kan lekesine aynı zamanda kabukta da rastlanabilmektedir.

3 Yumurtadaki kan lekesi ne anlama geliyor? Yumurtanın içeriği hakkında mevcut bilgiler ve uzmanların gözlemleri bu kan lekelerinin tavuğun karaciğeri ya da yumurtalığından gelen kan pıhtıları olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yumurta henüz bayatlamamışsa ve tazeyse bu kan lekelerinin insana bir zararı olmuyor. Bu arada, görülen kan lekelerinin yumurtayı bir bütün olarak ele aldığımızda %1 oranından fazla olmadığını görüyoruz.

4 Kan lekesi niçin var? Kan lekesi, yumurtanın bayat olduğu veya uygun şekilde döllenmediği anlamına gelmez. Yumurta sarısının oluşumu sırasında tavuktaki bir kılcal damar sorunu ya da kümesteki hayvanların beslenme şekilleri bu görüntüye sebep olabilir.