Son Dakika Haberleri: Cinsel İlişki Adasında 1 Gün Bakın Nasıl Geçiyor!

Cinsel İlişki Adasında 1 Gün Bakın Nasıl Geçiyor!

6 saat önce

Venezuela'daki cinsel ilişki adası partisinin bu yılki organizasyonuna katılan evli bir diş hekimi, adada ilk gününde neler yaşadığını The Sun'a anlattı.

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İLİŞKİ ADASINDA NELER YAŞANIYOR?
İLİŞKİ ADASINDA NELER YAŞANIYOR?
Büyük ses getiren cinsel ilişki adası seyahatine büyük meblağ ödeyerek giden evli bir diş hekimi, bu adada geçireceği dört günlük tatilin ilk gününü The Sun gazetesine anlattı. İşte o dört günlük tatilin ilk günü...
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4,600 EURO'YA YASAKSIZ, SINIRSIZ 4 GÜN!
4,600 EUROYA YASAKSIZ, SINIRSIZ 4 GÜN!
Venezuela'nın Margarita adasında dört günlük bir ilişki tatiline New York'tan giden Ryan isimli adam, bu tatil için 4,600 euro ödedi. Ryan, alkol, uyuşturucu ve cinselliğin sınırsız olduğu adada geçen yıl da tatil yaptığını belirtti.
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14 Aralık Cuma/ 12:00 - LÜKS YATTA CİNSEL İLİŞKİ
14 Aralık Cuma/ 12:00 - LÜKS YATTA CİNSEL İLİŞKİ

İlişki adasına gitmek üzere lüks yata bindik. Kızlar bizi yatta bekliyordu. Birlikte yata bindiğimiz bir çok kişi gergin görünüyordu. Hatta adamlardan birinin tir tir titrediğini söylemek yanlış olmaz. Geçen yıl da bu tatili yaptığım için tecrübeliyim. O yüzden yata biner binmez en güzel iki kızı kaptım. Onlar bana bu tatil boyunca eşlik edecekler. Alkol bardaktan boşalırcasına akıyor. Kızları alt kattaki yatak odalarına götürüyorum şimdi.
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14:20 - OTEL ODASINDA DİNLENME
14:20 - OTEL ODASINDA DİNLENME
Adaya vardık. Herkese odalarının anahtarlar verildi. Kızları alıp odaya çıktım. Yatağa uzandım ve uyudum. Zira uzun bir yolculuktu ve yatta iki kızla ilişki beni yormuştu.
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17:30 - AKŞAM YEMEĞİ VE KUCAK DANSI
17:30 - AKŞAM YEMEĞİ VE KUCAK DANSI
Benim kızlar beni uyandırdı ve akşam yemeği için restorana indik. Çeşit çeşit etin olduğu bir büfe karşıladı bizi. Elemanlardan birinin doğum günüymüş. Kızlar 'mutlu yıllar sana' şarkısını söyledikten sonra elemana kucak dansı yaptılar. Hepimiz kıskanç gözlerle izledik.
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21:00 - GRUP İLİŞKİ PARTİSİ
21:00 - GRUP İLİŞKİ PARTİSİ
Otelin gece kulübünü açtılar. Diğer katılımcı erkekler uyuşturucu kullanmaya başlamışlardı. Bizim kızlarla sahnedeki eşcinsel ilişki şovunu izlemeye başladık.
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HERKES SAHNEYE ÇIKIP, İLİŞKİYE DAHİL OLDU
HERKES SAHNEYE ÇIKIP, İLİŞKİYE DAHİL OLDU
Şovun yarısında DJ sahnede ilişkiye giren kızlara katılmak izleyen birinin olup olmadığını sordu. Samuel adındaki, kazak erkeği tipli bir adam sahnede kızlarla öpüşmeye başladı. Sonra herkes uyuşturcunun etkisiyle sahnedekilere katıldı, ben dahil. Olay, gördüğüm en büyük cinsel ilişki partisine dönüştü. Ancak o kadar kendimde değildim ki gecenin nasıl bittiğini hatırlamıyorum. Uyandığımda odamdaydım.

»      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 11:04 

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