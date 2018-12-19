Cinsel İlişki Adasında 1 Gün Bakın Nasıl Geçiyor!

1 İLİŞKİ ADASINDA NELER YAŞANIYOR? Büyük ses getiren cinsel ilişki adası seyahatine büyük meblağ ödeyerek giden evli bir diş hekimi, bu adada geçireceği dört günlük tatilin ilk gününü The Sun gazetesine anlattı. İşte o dört günlük tatilin ilk günü...

2 4,600 EURO'YA YASAKSIZ, SINIRSIZ 4 GÜN! Venezuela'nın Margarita adasında dört günlük bir ilişki tatiline New York'tan giden Ryan isimli adam, bu tatil için 4,600 euro ödedi. Ryan, alkol, uyuşturucu ve cinselliğin sınırsız olduğu adada geçen yıl da tatil yaptığını belirtti.

3 14 Aralık Cuma/ 12:00 - LÜKS YATTA CİNSEL İLİŞKİ

İlişki adasına gitmek üzere lüks yata bindik. Kızlar bizi yatta bekliyordu. Birlikte yata bindiğimiz bir çok kişi gergin görünüyordu. Hatta adamlardan birinin tir tir titrediğini söylemek yanlış olmaz. Geçen yıl da bu tatili yaptığım için tecrübeliyim. O yüzden yata biner binmez en güzel iki kızı kaptım. Onlar bana bu tatil boyunca eşlik edecekler. Alkol bardaktan boşalırcasına akıyor. Kızları alt kattaki yatak odalarına götürüyorum şimdi.

4 14:20 - OTEL ODASINDA DİNLENME Adaya vardık. Herkese odalarının anahtarlar verildi. Kızları alıp odaya çıktım. Yatağa uzandım ve uyudum. Zira uzun bir yolculuktu ve yatta iki kızla ilişki beni yormuştu.

5 17:30 - AKŞAM YEMEĞİ VE KUCAK DANSI Benim kızlar beni uyandırdı ve akşam yemeği için restorana indik. Çeşit çeşit etin olduğu bir büfe karşıladı bizi. Elemanlardan birinin doğum günüymüş. Kızlar 'mutlu yıllar sana' şarkısını söyledikten sonra elemana kucak dansı yaptılar. Hepimiz kıskanç gözlerle izledik.

6 21:00 - GRUP İLİŞKİ PARTİSİ Otelin gece kulübünü açtılar. Diğer katılımcı erkekler uyuşturucu kullanmaya başlamışlardı. Bizim kızlarla sahnedeki eşcinsel ilişki şovunu izlemeye başladık.