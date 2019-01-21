Dünyanın Dört Bir Yanından Görüntülendi! İşte Kanlı Ay Tutulmasından Kareler
36 dakika önce
Dünyanın dört bir yanındaki herkes, kanlı ay tutulmasını izleyip, fotoğraflamak için gözlerini gökyüzüne çevirdi. Dünyanın farklı noktalarından görülebilen Kanlı Ay Tutulması hafızalara kazınacak fotoğrafları da beraberinde getirdi. İşte kanlı ay tutulmasından kareler...
3
Buenos Aires, Argentina
10
Cambridgeshire, England
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:32
Diğer Galeriler
Kanlı Ay Tutulması Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Kilodan Ayakkabısını Bağlayamayınca Zayıflamaya Karar Verdi, Dönüşümüyle Herkese İlham Oldu
Haftanın 5 Günü Kendi İdrarını İçen Fitness Eğitmeni, Zaman Zaman Kendi İdrarıyla da Yıkanıyor!
Yaş Farkına Takılmayan Ünlü Çiftler, Görenlere ''Aşk Engel Tanımaz'' Dedirtiyor!