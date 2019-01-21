Son Dakika Haberleri: Dünyanın Dört Bir Yanından Görüntülendi! İşte Kanlı Ay Tutulmasından Kareler

Dünyanın Dört Bir Yanından Görüntülendi! İşte Kanlı Ay Tutulmasından Kareler

36 dakika önce

Dünyanın dört bir yanındaki herkes, kanlı ay tutulmasını izleyip, fotoğraflamak için gözlerini gökyüzüne çevirdi. Dünyanın farklı noktalarından görülebilen Kanlı Ay Tutulması hafızalara kazınacak fotoğrafları da beraberinde getirdi. İşte kanlı ay tutulmasından kareler...

1
Los Angeles
Los Angeles
2
California
California
3
Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires, Argentina
4
Liverpoll, UK
Liverpoll, UK
5
Liverpool, UK
Liverpool, UK
6
Brazil
Brazil
7
Mexico
Mexico
8
New York
New York
9
San Diego, California
San Diego, California
10
Cambridgeshire, England
Cambridgeshire, England
11
London, England
London, England

»      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:32 

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