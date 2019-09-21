Kanser olmak istemiyorsanız sakın yemeyin! İşte kansere davetiye çıkaran 19 gıda

1 Yanmış yiyecekler Mangaldaki etin yanık kısmı en sevdiğiniz yeri olabilir ama onu midenize indirmeden önce iki kere düşünmelisiniz. O kısmın zehirli olduğunu biliyoruz çünkü bir keresinde yıkılan bir demir yolu tünelinden gelen kimyasaldan dolayı kontamine olan nehir yüzünden inekler öldü.

2 Patlamış mısır İşlenmiş patlamış mısırda bu hidrojene yağların da bulunabilmesi yanında, mikrodalgada yapılan patlamış mısırların kansere sebep olduğu savunuluyor. Genelde akciğer kanserine. Mikrodalgaya attığımız yapışmaz mısır paketinin içerisindeki kimyasal maddelerin vücudumuza çok zarar verebileceği ve kansere yol açabileceği söyleniyor.

3 Hidrojene yağlar Hidrojene yağlar bir sürü farklı çeşit gıdada yer almaktadır. Mesela hazır ambalajlı yiyeceklerde, fast food tarzı yiyeceklerde ve margarinde bulunur. Bu yağlar bir zamanlar bitkisel yağlar olmakla beraber daha sonra işlenerek trans yağa dönüştürülmüş yağlardır. Bu tür yağların çeşitli kanser türlerine sebebiyet verdikler güçlü bir şekilde savunuluyor.

4 İşlenmiş et İşlenmiş soğuk gıdaların içinde birçok zararlı madde mevcut. En başta hayvanlar zirai ilaçlarla veya genetiği değiştirilmiş organizmalarla beslenmiş olabilir. Ama bunların bize zarar vermesinden daha muhtemel olan şey bunların içlerine bozulmamaları için katılan nitratların bize zarar vermesi.

5 Sosisli sandviç Şarküteri ürünlerinde olduğu gibi sosislilerin içlerinde de bir sürü kanser yapıcı madde var. Sosisin içinde de çok zararlı olduğu bilinen sodyum fosfat var. Daha iyi anlaşılması için örnek vermek gerekirse, her yıl işlenmiş etten dolayı ölen kişi sayısı 34,000.

6 Beyaz un Beyaz un aslında adı değiştirilmiş şeker. Beyaz un aslında size yararlı olan tam buğday ununun alınıp ağartılması, karıştırılması ve tanınmaz hale gelene dek işlenmesiyle meydana geliyor. Biliyorsunuz ki ağartıcı çamaşır sularından içmek sağlığa zararlıdır, o halde neden ağartılmış un ve soğutulmuş et içeren bir sandviç yiyesiniz ki?

7 Kırmızı et Kırmızı et çoğu zaman tehlikeli ölçüde fümelenmiş, tütsülenmiş ve tuzlanmış olur. Genelde taze kalsın diye bir sürü koruyucu madde de içerirler. Bunların kalın bağırsağa zarar verdiği ve buna yönelik kanser çeşitlerine sebebiyet verebileceği kanıtlandı. Aynı zamanda genelde çok fazla kırmızı et yiyen insanlar asıl kanseri önleyen yeşillikleri daha az yiyor oluyor.



8 Diyet içecekler Demek kendinize çeki düzen verip biraz kilo vermeyi hedefliyorsunuz, bu kötü bir şey değil ama şekersiz gazlı içeceklerin de en az şekerlileri kadar zararlı olduğu söyleniyor. Aspartam adı verilen tatlandırıcı beyin kanseri, lösemi ve diğer kanser türleriyle ilişkilendiriliyor.

9 Tatlandırıcılar, az kalorili ve şekersiz olan her şey Aspartam'a geri dönelim, ölümcül bir madde. Aspartam bugün hala çoğu gıdada kullanılıyor ve kabul görüyor ama bir noktaya kadar yapay tatlandırıcılar da böyleydi. Ama en sonunda devlet bunları yasakladı! Genelde en iyisi doğal veya organik şeyler tüketmektir.

10 Çiftlik balığı Çoğu çiftlik balığı antibiyotiklerle, zirai ilaçlarla ve kimyasallarla doludur. Yeni tutulmuş balık yemek vücudunuza çok iyi gelebilir ama koruyucu maddeler ve katkı maddeleri işin içine girince iş tam tersine dönüyor. Aynı zamanda balık tutmak eğlencelidir, denemelisiniz!

11 Konserve gıdalar Konserve gıdalardaki en zararlı şey bizfenol a denen kimyasaldır. Konservelerde ve kaplarda kullanılan bu kimyasal güçlü bir şekilde kanser ile ilişkilendiriliyor, özellikle meme kanseriyle. Üreticiler tehlikeleri reddediyor fakat en çok kanıt kar amacı gütmeye kuruluşlardan geliyor. Her şey sizin elinizde. Kar etmeye çalışanlara da güvenebilirsiniz kar amacı gütmeyen gruplara da.

12 Çok işlenmiş beyaz şekerler Şeker zararlıdır… açık ve net. Ama bu zararlı olan meyvelerdeki glikoz değil, çok işlenmiş beyaz şekerler. Kanser, şekere ve tümörlere bayılır, onlardan beslenir! Ne kadar çok işlenmişse kanser hücreleri için şeker de o kadar iyidir.

13 Alkol Alkol tüketmenin riskleri olduğu biliniyor. Ama kanser genelde bu riskler arasında sayılmıyor. Fakat kapsamlı bir araştırma alkolün birçok kanser çeşidiyle ilgisi olduğunu kanıtladı. Hepsi kanserden olmasa da Amerika'daki ölümlerin %3.5'i alkolden dolayı meydana geliyor.

14 Patates cipsi Akrilamit, silikonda, sigara dumanında, yapıştırıcılarda ve patates cipsinde bulunan bir kimyasal. Evet doğru okunuz… patates cipsinde. Eminim böyle bir kimyasalın tükettiğimiz bir yiyeceğin içinde olmasına nasıl izin verildiğini merak ediyorsunuzdur. Amerikan Kimya Derneği de bunu üreticilere yıllardır soruyor!

15 Patates kızartması Patates cipsine koyulan akrilamitin, aynı zamanda fast food'lardaki patates kızartmalarında da kullanıldığını biliyor muydunuz? Bunun ortaya çıkmasıyla davalar bile açıldı ama bu hala yasal! Patates kızartmanızı ketçaba batırdığınız bir sonraki zaman ağzınıza atmadan önce bir düşünün!

16 Organik olmayan sebze ve meyveler Şekerin herhangi bir halinden bile beslenebilecek olsa bile saf haliyle meyveler kanserle savaşabilir. Ama, bugün, meyveler bile o kadar işleniyor ki, kanserle ilişkilendirildiği halde zirai ilaçlar sıkılıyor ve koruyucular içeriyor. Bu riskleri önlemek için organik meyve alın.

17 GDO'lar İneklerde süt üretimini artırmak için kullanılan GDO'lar (veya hormonlar). Bu, çoğu ülkede yasaklanmış olan kansere sebep olduğu neredeyse kanıtlanmış bir madde.

18 Turşular Yeni bir araştırma da olsa bir araştırmaya göre turşular mide kanseriyle bağlantılı. Taze sebzelere ulaşımın zor olduğu yerlerde çok görülmesinden dolayı bu sonuca ulaşılmış.