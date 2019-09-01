Kansere kalkan oluyor, ağrıları bıçak gibi kesiyor! İşte Uzak Doğu'nun en popüler baharatı olan zencefilin faydaları
6 saat önce
İşte Uzak Doğu'nun en popüler baharatı olan zencefili kullanmak için 6 mucizevi neden
1
Kanserli hücrelerin korkulu rüyasıdır
Minnesota Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucu; kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirdiği gözlemlenmiştir. İçinde bulunan gingerol maddesi, kanserli hücrelerin çoğalmasına engel olur. Etkisini görebilmek için günde 1-2 damla zencefil yağı yeterli.
2
Mide bulantısını önler
Mide bulantılarının bir numaralı ilacı olan zencefilin, kemoterapi sürecindeki bulantıları bile önlediği kanıtlanmıştır.
3
Mantarı yok eder
Antifungal özelliği sayesinde mantarla savaşır. Mantar ilaçları kullanmak yerine ilk olarak zencefilden yardım alabilirsiniz.
4
Kalp krizi oranını azaltır
Düzenli zencefil kullanımı ile inme ve kalp krizi oranını azaltıcı etkisi görülmektedir.
5
Solunum yollarını açar
Zencefil yağının nefes darlığına da olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.
6
Ağrıları keser
Romatizmal ağrılar üzerinde etkili olan zencefili, eklem ve kas ağrıları yaşadığınızda da gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.
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1.9.2019 15:37:31. #1.12#
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