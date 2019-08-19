Eminönü esnafı yaralarını sarmaya devam ediyor! Selden zarar gören binlerce ayakkabı Yenikapı'da kurumaya bırakıldı

1 İstanbul'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışla birlikte, başta Eminönü yeraltı Çarşısı olmak üzere birçok noktada su baskınları yaşanmıştı.



2 Çarşı esnafından Zafer Yavuz, sular altından kurtardığı ürünlerini Yenikapı miting alanında sererek kurumaya bıraktı.



3 Ayakkabıları kurumaya bırakan iş yeri sahibi Zafer Yavuz, "Biz buraya ayakkabılarımızı kurutmak ve zararımızın boyutunu görmek için geldik. Ayakkabılarımız kuruduğunda kurtarabildiğimiz ürünlere bakacağız.



4 Kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon var ya da bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız.

5 Bin taneye yakın ayakkabımız var. Son 3 gün üzerinden baktığınızda zarar baya büyük" diye konuştu.



6 Yan yana serilen ürünler drone ile havadan görüntülendi.

7 Kaynak: İHA

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