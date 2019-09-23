Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ı, Nişantaşı'nda görüntülendi! Bakın şimdi ne yapıyor

1 'Emekli Albay Zafer Bey' rolüyle hafızalarımız akazınan usta oyunculuğuyla hem tiyatro hem de sinema tarihini adını yazdıran Bilge Zobu yıllar sonra ortaya çıktı.

2 87 yaşındaki Bilge Zobu, Nişantaşı'nda spor kıyafetleriyle kahve içerken görüntülendi.

3 İleryen yaşına rağmen alışverişini kendi yapan usta oyuncu "Neler yapıyorsunuz" diye soran muhabirlere, "Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer" yanıtını verdi.

4 Teklif gelmiyor Zobu, “Kaç yıldır ekrandan uzaksınız” sorusuna da “7 yıldır hiçbir projede yer almıyorum. Zaten hiçbir teklif de gelmiyor." cevabını verdi.

5 Zobu, beyefendiliği ve inceliğiyle, yanlış anlamalara mahal vermemek adına cümlesine devam etti: "Kimseye sitemim yok bu konuda, olamaz da.."