Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ı, Nişantaşı'nda görüntülendi! Bakın şimdi ne yapıyor

1
'Emekli Albay Zafer Bey' rolüyle hafızalarımız akazınan usta oyunculuğuyla hem tiyatro hem de sinema tarihini adını yazdıran Bilge Zobu yıllar sonra ortaya çıktı.
2
87 yaşındaki Bilge Zobu, Nişantaşı'nda spor kıyafetleriyle kahve içerken görüntülendi.
3
İleryen yaşına rağmen alışverişini kendi yapan usta oyuncu "Neler yapıyorsunuz" diye soran muhabirlere, "Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer" yanıtını verdi.
4
Teklif gelmiyor
Zobu, “Kaç yıldır ekrandan uzaksınız” sorusuna da “7 yıldır hiçbir projede yer almıyorum. Zaten hiçbir teklif de gelmiyor." cevabını verdi.
5
Zobu, beyefendiliği ve inceliğiyle, yanlış anlamalara mahal vermemek adına cümlesine devam etti: "Kimseye sitemim yok bu konuda, olamaz da.."