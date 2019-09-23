Son Dakika Haberleri: Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ı, Nişantaşı'nda görüntülendi! Bakın şimdi ne yapıyor
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Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ı, Nişantaşı'nda görüntülendi! Bakın şimdi ne yapıyor

39 dakika önce

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ı, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bilge Zobu, yıllar sonra Nişantaşı'nda kahve içerken görüntülendi.

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'Emekli Albay Zafer Bey' rolüyle hafızalarımız akazınan usta oyunculuğuyla hem tiyatro hem de sinema tarihini adını yazdıran Bilge Zobu yıllar sonra ortaya çıktı.
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87 yaşındaki Bilge Zobu, Nişantaşı'nda spor kıyafetleriyle kahve içerken görüntülendi.
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İleryen yaşına rağmen alışverişini kendi yapan usta oyuncu "Neler yapıyorsunuz" diye soran muhabirlere, "Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer" yanıtını verdi.
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Teklif gelmiyor
Teklif gelmiyor
Zobu, “Kaç yıldır ekrandan uzaksınız” sorusuna da “7 yıldır hiçbir projede yer almıyorum. Zaten hiçbir teklif de gelmiyor." cevabını verdi.
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Zobu, beyefendiliği ve inceliğiyle, yanlış anlamalara mahal vermemek adına cümlesine devam etti: "Kimseye sitemim yok bu konuda, olamaz da.."
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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:32 
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