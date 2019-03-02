Karaya 'İlk Defa' Vurdu, Bilim Adamları Bile Şoke Oldu
13 dakika önce
Daha önce Kuzey Amerika'da hiç görülmemiş olan 2 metrelik devasa balık, Kaliforniya sahilinde görüntülendi.
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Oldukça az görülen bu cinse Kuzey Yarımküre'de rastlanması, bilim insanlarını şoke etti.
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Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan Biyolog Thomas Turner, "Gördüğüm en garip balık, balığın yüzünde sürekli şaşıran bir ifade var" diyerek hayretini gizleyemedi.
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Uzun bir araştırmadan sonra, "güneş balığı hoodwinker" olduğu açıklandı.
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Bu balık Kuzey Yarımküre'de şimdiye kadar yalnızca 1889'da Hollanda kıyılarında görülmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:28
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