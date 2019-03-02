Son Dakika Haberleri: Karaya 'İlk Defa' Vurdu, Bilim Adamları Bile Şoke Oldu

Karaya 'İlk Defa' Vurdu, Bilim Adamları Bile Şoke Oldu

13 dakika önce

Daha önce Kuzey Amerika'da hiç görülmemiş olan 2 metrelik devasa balık, Kaliforniya sahilinde görüntülendi.

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Oldukça az görülen bu cinse Kuzey Yarımküre'de rastlanması, bilim insanlarını şoke etti.
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Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan Biyolog Thomas Turner, "Gördüğüm en garip balık, balığın yüzünde sürekli şaşıran bir ifade var" diyerek hayretini gizleyemedi.
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Uzun bir araştırmadan sonra, "güneş balığı hoodwinker" olduğu açıklandı.
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Bu balık Kuzey Yarımküre'de şimdiye kadar yalnızca 1889'da Hollanda kıyılarında görülmüştü.
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»      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:28 

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