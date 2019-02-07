Son Dakika Haberleri: Kardashian, Şaşı Eden Göğüs Dekoltesiyle Yardım Kuruluşunun Galasına Damgasını Vurdu!

Kardashian, Şaşı Eden Göğüs Dekoltesiyle Yardım Kuruluşunun Galasına Damgasını Vurdu!

46 dakika önce

AIDS araştırmaları için fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR için düzenlenen gecede ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı, Kardashian gecede giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle yine olay oldu. İşte amfAR galasında şıklıklarıyla göz dolduran ünlüler...

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Kourtney - Kim Kardashian
Kourtney - Kim Kardashian
Dün akşam New York'taki Cipriani Wall Street adlı mekanda yapılan AmfAR Gala'sını KIM ve Kourtney Kardashian kardeşler resmen ateşledi. İkisi de dekolteli elbiselerini kuşanıp gecede yerini aldı.
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Tabii ki Kim Kardashian, kırmızı halıda en çok dikkat çeken isim olmalıydı. Oldu da!
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Afiya Bennett
Afiya Bennett
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Alessandra Ambrosio
Alessandra Ambrosio
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Charlotte McKinney
Charlotte McKinney
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Delilah Belle Hamlin
Delilah Belle Hamlin
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Gracie Carvalho
Gracie Carvalho
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Heidi Klum
Heidi Klum
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Isabeli Fontana
Isabeli Fontana
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Candice Swanepoel
Candice Swanepoel
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Nicky Hilton Rothschild
Nicky Hilton Rothschild

»      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:38 

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