Kardashian, Şaşı Eden Göğüs Dekoltesiyle Yardım Kuruluşunun Galasına Damgasını Vurdu!

Dün akşam New York'taki Cipriani Wall Street adlı mekanda yapılan AmfAR Gala'sını KIM ve Kourtney Kardashian kardeşler resmen ateşledi. İkisi de dekolteli elbiselerini kuşanıp gecede yerini aldı.

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Tabii ki Kim Kardashian, kırmızı halıda en çok dikkat çeken isim olmalıydı. Oldu da!