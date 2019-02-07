Kardashian, Şaşı Eden Göğüs Dekoltesiyle Yardım Kuruluşunun Galasına Damgasını Vurdu!
46 dakika önce
AIDS araştırmaları için fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR için düzenlenen gecede ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı, Kardashian gecede giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle yine olay oldu. İşte amfAR galasında şıklıklarıyla göz dolduran ünlüler...
1
Kourtney - Kim Kardashian
Dün akşam New York'taki Cipriani Wall Street adlı mekanda yapılan AmfAR Gala'sını KIM ve Kourtney Kardashian kardeşler resmen ateşledi. İkisi de dekolteli elbiselerini kuşanıp gecede yerini aldı.
2
Tabii ki Kim Kardashian, kırmızı halıda en çok dikkat çeken isim olmalıydı. Oldu da!
16
Nicky Hilton Rothschild
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:38
Diğer Galeriler
Benzinin En Ucuz Olduğu 10 Ülke
Dünyaca Ünlü Yıldızlar, Gençlikleriyle Omuz Omuza Poz Verdi!
Yeşilçam'ın Zamana Meydan Okuyan Güzeli Aydan Şener'in Bir de Kızına Bakın!
Bir Zamanların Vazgeçilmez Süpermodeliydi, Şimdi Sokaklarda Yaşıyor