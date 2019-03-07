Son Dakika Haberleri: Kargaların, Ölen Arkadaşları İçin Yaptığını Duyan Şaşıp Kalıyor

Kargaların, Ölen Arkadaşları İçin Yaptığını Duyan Şaşıp Kalıyor

1 saat önce

İster inanın ister inanmayın ama kargalar da, tıpkı insanlar gibi ölüleri için yas tutuyor.

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Popular Science'in haberine göre bilim insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?
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''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor. Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.
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Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm verir. Sonra dallara konarlar ve bağırmaya başlarlar. Anekdotal raporlarda bazen cesedi gömercesine üstüne çeşitli nesneler, mesela dallar örttükleri söyleniyor.
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Sonra susup yas tutarmışçasına ölü kuşa bakarlar. Bu davranışa tanık olmak... "Dokunaklı" demek az gelir. Hem afallatıcı, hem de inanılmaz. Bu eylemi, kargaların tehlikeye verdiği bir tepki mi yoksa başka amacı lan bir davranış mı, anlamak güç.
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Kargalar, en büyük düşmanları olan orman baykuşlarını gördüğünde de türdeşlerini uyarıyor. Çağrıyı duyup bir araya toplanan alakargalar, ortak düşmanlarının üzerine çullanıyor.
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Alakargaların kendi türlerinden bir kuşun ölümünü diğerleriyle paylaşılması gereken bir durum olarak gördükleri anlaşılıyor. Zürafa ve fil gibi bazı hayvanların ölen akraba üyelerinin cesedi çevresinde dolaştıklarını belirleyen bilim adamları, hayvanların da tıpkı insanlar gibi ölüm kavramına yabancı olmadıklarını ve hatta ''Yas'' tuttuklarını ileri sürüyor.
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Araştırmacı Mark Schwaıger ise kargaların zekasıyla alakalı şunları söylüyor: "Kargalar, eğitmeyi en çok sevdiğim kuşlar çünkü çok zekiler. Hatta sizden bile zeki olabilirler. Kuşlarımdan biri, başımı çevirdiğim anda belimdeki köpek mamasıyla dolu yem torbamı alıp kaçmayı öğrendi."

»      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 

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YORUMLAR (8)
  • Marko Paşa: “Nihayet Allah, ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. “Yazıklar olsun bana Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten âciz miyim ben“ dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu.” Maide, 531 Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • meraci83: İnsan vardır melekten üstün insan vardır hayvandan aşağı. Karga hayvandır ama günümüzde milyonlarca insandan daha üstündür. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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