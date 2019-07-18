Karın ağrısı sebebiyle gitti, midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti!

1 30 yaşındaki Yogesh Thakur, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile 14 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı. Annesi Kusma Thakur, oğlunun bulduğu her nesneyi yediğini doktorlara söyleyince doktorlar, mide röntgeni çekti.

2 Doktorlar, Yogesh'in midesinde jilet, bıçak, tornavida gibi 33 madde olduğunu görünce şoke oldu ve hemen ameliyata aldılar.

3 Yogesh Thakur'un, durumunun iyi olduğu ve yabancı nesneleri yemesine sebep olan hastalığın Pika adı verilen pskilojik rahatsız olduğu ve tedavi göreceği belirtildi.