Karın ağrısı sebebiyle gitti, midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti!

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30 yaşındaki Yogesh Thakur, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile 14 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı. Annesi Kusma Thakur, oğlunun bulduğu her nesneyi yediğini doktorlara söyleyince doktorlar, mide röntgeni çekti.
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Doktorlar, Yogesh'in midesinde jilet, bıçak, tornavida gibi 33 madde olduğunu görünce şoke oldu ve hemen ameliyata aldılar.
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Yogesh Thakur'un, durumunun iyi olduğu ve yabancı nesneleri yemesine sebep olan hastalığın Pika adı verilen pskilojik rahatsız olduğu ve tedavi göreceği belirtildi.
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30 yaşındaki Yogesh, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile 14 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı. İki gün sonra, doktorlar tüm maddeleri çıkardı ve ameliyattan sonra bu şekilde fotoğraflandı.