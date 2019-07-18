Son Dakika Haberleri: Karın ağrısı sebebiyle gitti, midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti!
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Karın ağrısı sebebiyle gitti, midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti!

2 saat önce

Hindistan'da şiddetli karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye giden 30 yaşındaki Yogesh Thakur'un midesinden jilet, bıçak, tornavida gibi 33 yabancı madde çıktı.

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30 yaşındaki Yogesh Thakur, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile 14 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı. Annesi Kusma Thakur, oğlunun bulduğu her nesneyi yediğini doktorlara söyleyince doktorlar, mide röntgeni çekti.
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Doktorlar, Yogesh'in midesinde jilet, bıçak, tornavida gibi 33 madde olduğunu görünce şoke oldu ve hemen ameliyata aldılar.
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Yogesh Thakur'un, durumunun iyi olduğu ve yabancı nesneleri yemesine sebep olan hastalığın Pika adı verilen pskilojik rahatsız olduğu ve tedavi göreceği belirtildi.
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30 yaşındaki Yogesh, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile 14 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı. İki gün sonra, doktorlar tüm maddeleri çıkardı ve ameliyattan sonra bu şekilde fotoğraflandı.


Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:39 
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