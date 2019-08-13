Son Dakika Haberleri: Karısı kendisini 19 yaşındaki gençle aldattı diye 5 çocuğunu katletti!
Son Dakika Fotogaleri

Karısı kendisini 19 yaşındaki gençle aldattı diye 5 çocuğunu katletti!

1 saat önce

ABD'de karısının 19 yaşındaki gençle ilişkisi olduğunu öğrenen Timothy Jones Jr. cinnet getirdi. Karısından intikam alabilmek uğruna 5 çocuğunu katletti.

1
Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde 2014 yılında cinnet getiren yazılım mühendisi Timothy Jones Jr., karısının komşusunun 19 yaşındaki oğluyla ilişkisi olduğunu öğrendi.
2
İtiraf etti!
İtiraf etti!
Karısının bir süredir bu ilişkiyi sürdürdüğünü tespit eden adam, karısından intikam alabilmek uğruna tarihin en kanlı ve an canice planını yaptı. Timothy Jones Jr. beş küçük çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti.
3
8 yaşındaki Merah, 7 yaşındaki Elias, 6 yaşındaki Nahtahn, 2 yaşındaki Gabriel ve henüz 1 yaşında olan Abigail ile evde olduğu sırada önce Merah'ı döven Timothy Jones Jr., ardından tüm çocuklarını tek tek boğarak öldürdü.
4
Şeytani plan
Şeytani plan
Çocuklarını öldürmeden önce korkunç bir plan yaptığı ortaya çıkan cani baba, kamp alanına gitmeden önce ve gittikten sonra yapacaklarını tek tek not almış.
5
Notları ortaya çıktı!
Notları ortaya çıktı!
Testere yardımıyla çocuklarının kemiklerini parçalamayı vücutlarının kalan parçalarını eritmeyi hesapladığı ortaya çıktı. Başka bir nota göre ise yakmayı düşündüğü anlaşıldı.
6
Çocuklarını çöp poşetlerine koyan Jones Jr., 1 hafta sonra çocuklarını Alabama Camden'de bir yamaca gömdü.
7
37 yaşındaki adam ailesi dağılmaya başladıktan sonra çocuklarının velayetini alarak ayrı bir evde yaşamaya başlamıştı.
8
Yaşadıklarının ardından cinnet getiren Jones Jr., karısının da ilişkisini öğrenmesinin ardından adeta çıldırarak çocuklarını katletti.
9
Akıl sağlığı yerinde değil!
Akıl sağlığı yerinde değil!
Mahkeme, 5 çocuğun katili olan babanın akıl sağlığının yerinde olduğuna kanaat getirerek yargılanmanın devam etmesi gerektiğine hükmetti.
10
11


Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 08:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • abc: kadını anasını babasını ve sevgilisini anasını babasını testere ile ayırsaydın daha iyiydi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Diğer Galeriler

Kylie Jenner'ın, doğumgünü hediyesinin bedeli dudak uçuklattı Eskişehir'de ortaya çıktı! Milattan önce 3 bin yıllarına dayanıyor Paraya para demiyor! Terliğinin fiyatı 3 bin lira Yoluna çıkan her şeyi saniyeler içinde yok etti! Katil Lekima, 44 kişiyi öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 09:41:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karısı kendisini 19 yaşındaki gençle aldattı diye 5 çocuğunu katletti!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]