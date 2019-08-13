Karısı kendisini 19 yaşındaki gençle aldattı diye 5 çocuğunu katletti!

1 Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde 2014 yılında cinnet getiren yazılım mühendisi Timothy Jones Jr., karısının komşusunun 19 yaşındaki oğluyla ilişkisi olduğunu öğrendi.

2 İtiraf etti! Karısının bir süredir bu ilişkiyi sürdürdüğünü tespit eden adam, karısından intikam alabilmek uğruna tarihin en kanlı ve an canice planını yaptı. Timothy Jones Jr. beş küçük çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti.

3 8 yaşındaki Merah, 7 yaşındaki Elias, 6 yaşındaki Nahtahn, 2 yaşındaki Gabriel ve henüz 1 yaşında olan Abigail ile evde olduğu sırada önce Merah'ı döven Timothy Jones Jr., ardından tüm çocuklarını tek tek boğarak öldürdü.

4 Şeytani plan Çocuklarını öldürmeden önce korkunç bir plan yaptığı ortaya çıkan cani baba, kamp alanına gitmeden önce ve gittikten sonra yapacaklarını tek tek not almış.

5 Notları ortaya çıktı! Testere yardımıyla çocuklarının kemiklerini parçalamayı vücutlarının kalan parçalarını eritmeyi hesapladığı ortaya çıktı. Başka bir nota göre ise yakmayı düşündüğü anlaşıldı.

6 Çocuklarını çöp poşetlerine koyan Jones Jr., 1 hafta sonra çocuklarını Alabama Camden'de bir yamaca gömdü.

7 37 yaşındaki adam ailesi dağılmaya başladıktan sonra çocuklarının velayetini alarak ayrı bir evde yaşamaya başlamıştı.

8 Yaşadıklarının ardından cinnet getiren Jones Jr., karısının da ilişkisini öğrenmesinin ardından adeta çıldırarak çocuklarını katletti.

9 Akıl sağlığı yerinde değil! Mahkeme, 5 çocuğun katili olan babanın akıl sağlığının yerinde olduğuna kanaat getirerek yargılanmanın devam etmesi gerektiğine hükmetti.

10